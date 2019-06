'Omroep Gelderland is klaar voor NPO 3'

Omroep Gelderland is er klaar voor om NPO 3 te vullen met regionale programma's. 'Nu al leveren we elke dag betrouwbare en onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en dragen we bij aan de regionale identiteit met alle programma's die we maken', zegt directeur Guus van Kleef. 'De regionale omroepen verdienen qua vindbaarheid een beter net, zoals NPO 3.'

Deze week worden de definitieve plannen over de toekomst van de publieke omroep van het kabinet verwacht. Eerder al lekte uit dat de NPO tot 20.00 uur reclame vrij wordt en dat NPO 3 een regionale zender wordt.

Directeur Van Kleef: 'Dat betekent dat mensen in Gelderland straks op het landelijke net naar Gelderse programma's gaan kijken, in Friesland naar Friese programma's en in Limburg naar L1. In Duitsland is de programmering al jaren op deze manier georganiseerd en met succes.'

Stevige positie

Omroep Gelderland staat er goed voor. Na een stevige bezuiniging in 2016 is de omroep flink aan het bouwen. 'We groeien nog steeds', vertelt hoofdredacteur Sandrina Hadderingh. Online (web en app) trekken we zo'n 14 miljoen bezoekers per maand en de groei is er nog lang niet uit. We werken er hard aan om ons publiek op maat te bedienen.'

Ook op sociale media heeft Omroep Gelderland een stevige positie. 'In onze provincie laten we de concurrentie ver achter ons.' Radio Gelderland trekt elke dag zo'n 150.000 luisteraars en staat daarmee in de top 3 van best beluisterde radiozenders. 'Op televisie leveren we iets in, maar dat is de trend. Het aantal lineaire kijkers neemt overal af. Niettemin kijken nog altijd elke dag zo'n 250.000 mensen naar onze programma's.'

Intensief samenwerken

Van Kleef beseft dat Omroep Gelderland met de huidige financieringsstructuur niet in staat is om zeven dagen in de week een avondvullend regionaal programma te maken op NPO 3. 'We werken nu al intensief samen met bijvoorbeeld de NOS. Ik kan mij zo voorstellen dat we de samenwerking verder intensiveren en het aantal samenwerkingspartners uitbreiden om zo een mooi aanbod te krijgen op NPO 3.'

Vanuit Hilversum klinkt veel kritiek op de Haagse plannen. Voor zover nu bekend wil het kabinet stevig bezuinigen op de NPO. Het deels reclamevrij maken van de zenders wordt beperkt gecompenseerd. Het 'inleveren' van NPO3 ten gunste van de regio is slecht ontvangen bij de NPO, die via deze zender vooral jongeren bereikt.

'Volstrekt onjuist'

Van Kleef: 'Ik begrijp die pijn, maar het is niet fair om dan maar te roepen dat die regionale omroepen niets voorstellen door te zeggen dat er niemand naar kijkt. Dat is volstrekt onjuist. De programma’s en online bijdragen van de regionale omroepen trekken van oudsher grote groepen luisteraars en kijkers en worden uitstekend gewaardeerd.'

Wekelijks bereiken alle regionale omroepen samen ruim vijf miljoen tv-kijkers, bijna drie miljoen luisteraars via radio en meer dan dertig miljoen bezoeken online. Ook is het onjuist dat alleen ouderen naar de regiozenders kijken. Op televisie is de grootste groep kijkers tussen 18 en 44 jaar (40 procent), gevolgd door de leeftijdsgroep tussen de 45 en 59 jaar (32 procent) en daarna volgt de leeftijdscategorie tussen de 60 en 75 jaar (28 procent).

'Wij zijn uitgegroeid tot een partij waarmee rekening gehouden moet worden, of Hilversum dat nu leuk vindt of niet', stelt Van Kleef.