Mike Snoei heeft grote plannen met De Graafschap: 'Direct terug met extreem aanvallend voetbal'

De 55-jarige Snoei is op zich een logische keuze van de clubleiding van De Graafschap. Hij woont al jaren in de regio, kent dus de cultuur van de club en heeft ervaring op het hoogste niveau. Daarnaast is hij flamboyant, welbespraakt en heeft hij bij zijn vorige club Telstar veel losgemaakt.

Telstar en De Graafschap

Telstar speelde thuis vol op de aanval en deed in fases van het seizoen bovenin mee. 'Ineens zaten daar toch 5.000 mensen in dat stadionnetje', weet de Rotterdammer die al meer dan 20 jaar in Didam woont en tussen 1997 en 2003 bij Vitesse werkte als jeugdtrainer en hoofdtrainer. 'Dat hadden ze daar nog nooit gezien. De supporters van Telstar en De Graafschap kennen elkaar ook goed. We hebben leuke wedstrijden tegen elkaar gespeeld.'

Snoei stond niet bovenaan de lijst van De Graafschap, maar was zeker een serieuze optie na het afhaken van Peter Hyballa en Jurgen Streppel. 'Het maakt mij niet zoveel uit, hoewel ik in onze gesprekken begreep dat ik altijd hoog op het lijstje heb gestaan. Ik had hier ook niet op gerekend. Wel op gehoopt, dit kwam er tussendoor en dan vind ik De Graafschap een prachtige club.'

Enorme belangstelling

Hij merkte de afgelopen dagen direct hoe het leeft. 'Ik heb echt ontzettend veel appjes gekregen. Allemaal leuke reacties en je werkt dan meteen dat iedereen het zo'n leuke club vindt. De belangstelling is enorm. Natuurlijk wilde ik ook wel graag de eredivisie in. Er waren vorig seizoen ook wel gesprekken. Excelsior was een leuke uitdaging geweest en ook NAC. Clubs die zeker mee gaan strijden om het kampioenschap, net als Almere. Let vooral ook op die club', verwacht Snoei.

De voormalig trainer van onder meer Vitesse, Go Ahead, Sparta en diverse clubs in het buitenland (Qatar, China, India) legt de lat zo hoog mogelijk bij De Graafschap waar hij voor twee jaar tekent. 'Ik wil in één jaar terug. Dat kan op verschillende manieren, maar ik ga toch niet zeggen dat we gaan meehobbelen? Ik wil uitdagen en ga de komende tijd met veel mensen van de club in gesprek. Ook veel huidige spelers die ik graag wil behouden.'

Opleiding

'Ik wil hier heel aanvallend voetbal gaan spelen', zegt de ambitieuze Snoei. 'Dat spreekt mij gewoon aan en daar gaan we de juiste types bij zoeken. Daarbij wil ik ook heel goed kijken naar de eigen opleiding. Dat wordt een belangrijke pijler, want waarom zou je weer een jongen uit bijvoorbeeld Utrecht halen in plaats van een exponent uit je eigen regio. De velden op De Bezelhorst, waar ik al regelmatig kwam, worden tip top in orde gemaakt.'

Zie ook: Mike Snoei nieuwe trainer van De Graafschap