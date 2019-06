Beste acrobaten in Arnhem voor 'Dutch Acrobatics'

Zo'n 800 acrobaten van over de hele wereld zijn dit weekend actief in Arnhem. Daar vindt op sportpark Valkenhuizen het 33e Nederlandse Acrobatiekfestival plaats. Het hele Pinksterweekend zijn er allerlei workshops en demonstraties en wisselen acrobaten hun technieken uit.

Ruim de helft van de acrobaten komt uit het buitenland. De rest komt uit Nederland. En dat is niet verwonderlijk, want Nederland heeft een goede reputatie volgens de organisatie. 'Ze komen hier allemaal naartoe voor ‘Dutch Acrobatics’. Dat is dankzij de sterke Nederlandse traditie van acrobatiek-onderwijs buiten het circus een internationaal begrip geworden.'

Het festival wordt ieder jaar in een andere Nederlandse stad gehouden. Arnhem was voor het laatst in 1995 aan de beurt. In sportcomplex Valkenhuizen zullen de acrobaten in ieder geval geen last hebben van het onstuimige weer. Hooguit in het tentenkampje van de acrobaten ernaast. In totaal worden tijdens het festival meer dan 150 workshops gegeven, op alle niveaus.