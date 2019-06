Deze Gelderse evenementen zijn afgelast om harde wind

Het weer maakt dat meerdere evenementen in Gelderland zaterdag niet doorgaan. Weerberichten waarschuwden zaterdagmorgen vroeg voor harde wind met windstoten tot windkracht 9. Voor veel organisatoren betekende dat dat veiligheid van bezoekers en deelenemers aan evenementen niet meer te garanderen is.

Op zaterdag is het hele programma van het dance- en housefestival Drift geschrapt. Zondag gaat het festival wel gewoon door. Mensen met een kaartje voor zaterdag, kunnen dat kaartje terugbrengen of inruilen voor een kaartje voor zondag. Ze krijgen dan ook nog wat geld terug, omdat de kaartjes voor zaterdag duurder waren.

Hanzefeesten Doesburg en Drift Nijmegen

De Doesburgse Hanzefeesten zijn tot spijt van de organisatie afgelast. De historische binnenstad van Hanzestad Doesburg zou zaterdag voor de elfde keer het decor vormen voor een groots middeleeuws festijn, met honderden figuranten in middeleeuwse kledij, straattoneel, muziek, oude ambachten, levende have en andere middeleeuwse taferelen. Een festijn waar veel vrijwilligers elk jaar veel tijd in steken. De Sint-Maartensmaaltijd in de Martinikerk gaat wel door, van 11.00 tot 15.00, maar zonder de Verzamel- en Curiosamarkt op het Marktplein.

Apeldoorn, Ermelo, Culemborg, Aalten

In Ede is de markt op de Ginkelse Heide bij het Schaapscheerdersfeest zaterdag afgelast vanwege de harde wind. Een zuidwestenwind kracht 5 met harde windstoten is niet veilig om kramen op de heide op te zetten. De schapen worden wel gewoon geschoren.

In Ermelo is de Pinkstermarkt afgelast nadat de wind al bij het opbouwen vat kreeg op een kraam. In Culemborg besloot de organisatie Band in de Tent te schrappen. Ook de Pinksterbrocante bij Paleis Het Loo in Apeldoorn is 8 juni afgelast vanwege weersomstandigheden. Op 9 & 10 juni gaat het wel door. In Aalten werd de RestantenDag afgeblazen en verplaatst naar 22 juni.

Ook afgelast?

