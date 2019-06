Politie gaat het theater in om te waarschuwen voor babbeltrucs

De politie gaat het theater in. Samen met theatergezelschap Tof Volk uit Vragender hebben agenten een voorstelling gemaakt over babbeltrucs. Door ouderen via theater te wijzen op de gevaren, wil de politie meer ouderen bewuster maken. De voorstellingen zijn volgende week in Ruurlo en Borculo.

'Ze spelen waargebeurde situaties na, zoals iemand die aanbelt en zegt dat hij het huis van de buren heeft gekocht. Die zijn niet thuis en hij wil de maten opmeten voor de vloerbedekking', schrijft de politie. 'In werkelijkheid kijkt de man rond wat hij mee kan nemen.'

Slinkse werkwijze

De werkwijze van de dieven is slinks, zegt de politie. Ze maken misbruik van het vertrouwen van ouderen en slaan dan hun slag. 'In veel gevallen gebruiken ze de babbeltruc niet om zelf bij de bewoners geld af te troggelen, maar om een handlanger de gelegenheid te bieden ongemerkt binnen te komen.'

De gevolgen worden vaak pas later duidelijk, als blijkt dat er bijvoorbeeld sieraden of geld uit de woning is verdwenen. De impact van de babbeltruc is dan erg groot.

Voorstellingen

Om meer bewustwording te creëren bij ouderen gaat de politie nu het theater in. Dat doen ze op donderdag 13 juni om 10.00 uur in het gemeentehuis in Borculo en om 14.30 uur in de Keizerskroon in Ruurlo.

De entree is gratis.

