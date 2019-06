Legendarische discotheek voor Achterhoekers pas na zomer weer open

Het uitgaanspubliek kijkt er reikhalzend naar uit: de heropening van het legendarische Danspaleis in Haaksbergen, een van bekendste discotheken in Twente en de Achterhoek. Aanvankelijk stond de comeback voor dit voorjaar gepland, maar het geduld van de liefhebbers wordt nader op de proef gesteld. Het wordt pas dit najaar dat de deuren weer open zwaaien, meldt RTV Oost.

De reden voor het uitstel is tweeërlei, zegt mede-uitbater Bernard ‘t Jong. Het is niet alleen wachten op de benodigde vergunningen, maar ook blijkt de opknapbeurt meer voeten in aarde te hebben dan aanvankelijk verwacht. 'Dat gebouw heeft 12 jaar leeg gestaan en al die tijd was er nul onderhoud.'

Het Danspaleis was met name in de tachtiger en negentiger jaren een populair uitgaanscentrum, waar het publiek van heinde en verre op af kwam. Gelegen op de grens van Twente met de Achterhoek. Onder namen als Silver Shadow, Palladium en Danspaleis.

Laurens Tijink, verslaggever van Omroep Gelderland, draaide destijds Nederlandstalige platen voor het uitgaanspubliek. 'Het was een leuke tijd. De bussen met feestgangers kwamen overal vandaan. Ik herinner mij vooral de creatieve happy hours, waarin de prijzen van populaire drankjes steeds maar daalden. Dus ja, er werd flink gedronken.' Uiteindelijk stopte Tijink met draaien omdat hij liever met zijn vrienden op de dansvloer stond in plaats van ernaast.

Live muziek was er ook, met flink wat bekende artiesten. Dance act 2 Unlimited was een bekende verschijning. Uiteindelijk viel in 2008 het doek voor de uitgaansgelegenheid, kort na een flinke en peperdure renovatie.

Over zomer heen getild

Maar eind vorig jaar meldden zich Bernard 't Jong en Ruben Jansen als nieuwe uitbaters. Aanvankelijk zou het grote openingsfeest al in februari plaatsvinden, maar al snel werd dit doorgeschoven naar april of mei. Maar nu wordt die opening over de zomer heen getild.

'De zomer is met het oog op al die tentfeesten in de regio sowieso geen geschikt moment', aldus Bernard 't Jong. 'Maar na de zomer willen we dan zo snel mogelijk van start. We mikken op september.'

Vergunningen

Tot die tijd valt er nog veel te doen. Het opknappen van het interieur. Maar ook het binnenslepen van de benodigde vergunningen. 'Onder meer een horeca en omgevingsvergunning.' Die vergunningen werden dit voorjaar aangevraagd. 'Wat later dan gepland. Da's een lang verhaal, maar dat had zo zijn redenen. Hoe dan ook, die vergunningaanvragen lopen nu.'

En dan na de zomer wordt het knallen in het Danspaleis, zo verzekert 't Jong. 'De naam voor het complete complex wordt 'Hou je haaks'. De zaterdag is vooral bedoeld voor de jeugd, maar we houden ook bedrijfsfeesten en huwelijksfeesten.'

Sfeer van weleer

Maar het Danspaleis wil straks vooral de sfeer van weleer nieuw leven inblazen. 'Onder het motto 'Discotheek Haaksbergen, het ultieme danspaleis'. We mikken daarbij ook op eighties en nineties, inclusief livemuziek van artiesten en bands. Inclusief het oudere uitgaanspubliek. Het is echt de bedoeling oude tijden te laten herleven.'

Laurens Tijink is nieuwsgierig. 'Het was een kenmerkende tent en ik ben benieuwd naar wat ze er van maken. Ik ben nu wat ouder dan het gemiddelde uitgaanspubliek, maar als er weer avonden zijn met nineties muziek, ga ik vast nog wel een keertje kijken.'