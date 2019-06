Sommige mensen hebben wel een hele vreemde hobby

Het boodschappenbriefjesboek wordt morgen gepresenteerd bij een supermarkt in Nijmegen. 'Uiteraard bij een supermarkt, daar vind je ze meestal. Daarnaast gaan we allemaal leuke dingen doen bij de presentatie, bijvoorbeeld het boodschappenspel.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.



De allereerste

Maar hoe ontstaat zoiets? Tefke was in 2010 op vakantie in Drenthe en vond daar haar eerste briefje. Ze deed inkopen voor een barbecue en liep toen tegen dit briefje aan. Het was geschreven op een oude envelop en was ook ondertekend: Lemstra.

Het liet Tefke maar niet los. Er stonden boodschappen op als één kippenpoot en Grolsch bier, ze bleef zich afvragen of Lemstra bijvoorbeeld ook ging barbecueën, net als zijzelf. En zo ontstond een hobby, een zoektocht die inmiddels behoorlijk uit de hand is gelopen. 'Ik ga niet zo ver dat ik hele levens probeer te analyseren. Ik had het idee dat het een man was van middelbare leeftijd. Een beetje nors. Waarom ik dat denk? Omdat er met pen zo hard op gedrukt is.'

Haar nieuwe hobby bleef niet onopgemerkt en trok de aandacht van de Viva en daarna van Volkskrant Magazine waar Tefke zes jaar lang een rubriek had over haar briefjes. Soms lukt het haar ook om in contact te komen met de schrijvers. Zo las de zus van een van haar jeugdvriendinnen haar column en herkende het handschrift van haar zusje. 'Toen ben ik weer met die jeugdvriendin in contact gekomen.'

Dat zijn de leukste!

De favorieten van Tefke zijn de opdrachtbriefjes. Briefjes die iemand voor iemand anders schrijft. Soms met een lieve boodschap eronder. En soms ook met 'geen-boodschappen', zoals haal pindakaas, géén jam bijvoorbeeld. Ook een opvallend iets: waar mensen hun briefjes opschrijven. Tefke kwam overlijdenskaarten tegen, hout en enveloppen met allerlei persoonlijke info.

'Eigenlijk is het gewoon een beetje mijn missie geworden met het boodschappenbriefjes-virus, mijn eigen kinderen kunnen ook al geen briefje meer laten liggen', vertelt de Nijmeegse, die het gek genoeg heel naar zou vinden als iemand haar eigen briefje zouden vinden. 'Ik ben er zelf extra op gaan letten, juist omdat er zoveel uit op te maken valt.'

Aan de reacties van lezers van haar columns merkte zij dat meer mensen inmiddels met het virus zijn besmet.