Tijmen overleed tijdens voetbalwedstrijd en krijgt mooi eerbetoon

In die wedstrijd, die volgende week zaterdag wordt gespeeld, zullen de teams zich mixen zodat ze samen voetballen en niet tegen elkaar. Na afloop van dat duel laten alle teams een geel-zwarte ballon op. En dat dus tijdens het Tijmentoernooi.

De moeder van de jongen, Saskia van den Heuvel, vindt het prachtig dat dit evenement wordt gehouden. 'Al die mensen die voor Tijmen bezig zijn om zo'n prachtige dag te organiseren. Dat is hartverwarmend. Je voelt je gezien in je verdriet. De aandacht geeft me kracht.'

Toernooileider Wilbert Esselink is zelf vader van drie zoons. 'Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren om Tijmen in leven en in ere te houden.'

De vader van Tijmen, die bij de wedstrijd stond te vlaggen toen het ongeval plaatsvond, zegt zich ongelooflijk trots te voelen. 'Dit is iets waardevols waardoor Tijmen in herinnering blijft.' Volgens moeder Saskia zou Tijmen dit echt 'vet cool' gevonden hebben. 'Hij zou supertrots zijn.'

'Permanent gat in mijn hart'

'Hoewel hij niet het talent had om een prof te worden was voetbal alles voor hem. Hij dacht aan niets anders', zegt zijn moeder. 'Zijn overlijden is een permanent gat in mijn hart. De aandacht geeft me kracht en troost. Het is elke dag weer een rollercoaster, de vraag is hoe je opstaat.'

Bekijk hier het interview met moeder Saskia van den Heuvel en toernooileider Wilbert Esselink in de Week van Gelderland.

