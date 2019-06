Navarone woonde jarenlang bij Goffertpark: 'We konden de concerten horen'

door Karel de Jong

Dit voorjaar is het gebouw gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De mannen moeten even slikken als ze het pand nog één keer zien, voordat ook de laatste resten tegen de vlakte gaan. Gitarist Roman Huijbreghs: 'Hier hebben wij al onze platen geschreven.'

Naar binnen kan nog net, maar van de voormalige repetitieruimte is niet veel meer over. Dan komt de sloper, die de mannen herkent vanwege hun deelname aan The Voice of Holland. 'Mooi werk hoor, dat slopen', vertelt hij de muzikanten en voor ze het weten krijgen ze een helm in de handen gedrukt.

Scène uit documentaire over Navarone (tekst gaat verder onder video):

'Normaal slopen we het podium'

Zanger Merijn mag plaatsnemen in de graafmachine om eigenhandig een pand waar hij het langste heeft gewoond neer te halen. 'Normaal slopen we het podium, En nou breken we letterlijk de tent af.'

Zanger Merijn sloopt zelf een deel van het pand waar hij zo lang heeft gewoond

Op 13 juni speelt de Nijmeegse band Navarone in het Goffertpark als support act voor Bon Jovi. Omroep Gelderland zendt op 3 september een documentaire uit over de band, waarvan deze week elke dag een klein voorproefje online verschijnt.



