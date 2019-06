Barry Hay van Golden Earring verzon naam voor Nijmeegse rockband Navarone

door Karel de Jong

Merijn en Kees kijken een beetje verbaasd als ze het lokaal binnenstappen waar ze jaren lang muziek hebben gemaakt op de muziekschool in Wijchen. Die muziekschool zit er niet meer en er is ook weinig dat nog doet herinneren aan de tijd van toen.

Gitarist en zanger van Navarone terug waar het begon. Foto: Omroep Gelderland

'Hadden we nu maar zo'n grote ruimte'

Merijn verbaast zich over hoe groot de ruimte eigenlijk was. 'Hadden we die nou maar', zegt de zanger. Kees vertelt net hoe ze begeleid werden door Maurice Smit van de muziekschool, als de voormalige bandcoach ineens komt binnenlopen.

Scène uit documentaire (tekst gaat verder onder de video):

'Gitarist Kees ging als een speer'

Maurice Smit herinnert zich dat de destijds 11-jarige gitarist Kees snel vorderingen maakte. 'Je had al je partijen helemaal uitgezocht en dan ging je de andere gitarist instrueren wat 'ie moest doen. Jij ging echt als een speer.'

De vader van Kees, die in een sixtiesbandje speelde, werd benaderd door Golden Earring om in hun voorprogramma te spelen. Maar pa Lewissong bedankte en schoof de band van zijn zoon Kees naar voren.

Briefje in bus bij Barry Hay

Kees studeerde toen net aan het conservatorium in Amsterdam en had het adres van Barry Hay achterhaald, waarna hij een briefje in de bus deed met de vraag of hij naar de band wilde komen kijken. Het optreden viel zo in de smaak dat de jongens werden gevraagd om de rest van de tour in het voorprogramma te spelen. Onder één voorwaarde, zei Barry Hay: die naam Overthrow moest echt veranderd worden.

Barry Hay zelf herinnert zich het voorval nog. 'Ik moest gelijk aan kotsen denken. Dat is het natuurlijk niet. Het is throw up. niet throw over. Maar ik vond het een beroerde naam.'

Barry Hay vond bandnaam Overthrow maar niks. Foto: Omroep Gelderland

Merijn en Kees zelf zagen ook wel in dat de naam, die ze willekeurig uit een Engels woordenboek hadden gekozen, niet zo'n gelukkige keuze was. Kees: 'Overthrow.com bleek een extreemrechtse site te zijn waar je AK 47's kon kopen en huurmoordenaars kon inhuren.'

Barry Hay: 'Ik vond het een kutnaam, waarop de jongens zeiden: verzin dan een betere!' Barry nam het serieus en kwam later de kleedkamer van 'zijn pupillen' binnen met de naam Guns of Navarone. Guns lieten de jongens er vervolgens af, om niet weer een associatie met geweld te hebben.

Nieuwe bandleden gezocht

Toch waren zanger Merijn en gitarist Kees nog niet helemaal tevreden. Ze besloten om met zijn tweeën verder te gaan en nieuwe bandleden erbij te zoeken. Merijn: 'Dat was superheftig, want we waren een hele hechte vriendengroep. En dat moet je tegen je vrienden zeggen dat je ze niet goed genoeg vindt voor in de band.'

Gitaris Kees vult aan: 'Zij hadden ook allemaal ambities. We hebben fantastische shows gedaan met de Earring in grote sporthallen. En als muzikant droom je er altijd van om een volgende stap te maken. Dus daarom was dat voor hun ook lastig. Maar gelukkig zijn we nog steeds heel goeie vrienden.'

Op 13 juni speelt de Nijmeegse band Navarone in het Goffertpark als support act voor Bon Jovi. Omroep Gelderland zendt op 3 september een documentaire uit over de band, waarvan deze week elke dag een klein voorproefje online verschijnt.



