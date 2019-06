Graafschap College loopt voor goede doelen

'Wij doen het meer voor alle andere acties daar omheen', aldus teamcaptain Yvonne van Rhenen. 'Dit jaar zijn er al meer dan 300 goede doelen waarvoor Stichting Roparun gaat.' Loper Arjan Brands liep vorig jaar ook al mee en weet waarom de voettocht zo zwaar is. 'Het is steeds een tijdje hardlopen, dan weer de bus in afkoelen, de bus weer uit en opwarmen en weer een stukje lopen', aldus Brands. 'En dat continu door. Daarnaast raak je je dag- en nachtritme kwijt raakt. Je loopt 24 uur per dag door.'



Jens Ebbinck loopt ook mee en ziet de Roparun als een mooie uitdaging: 'Het is voor een goed doel, daarom is het zeker leuk om mee te doen.' Voorzitter Mirjam Koster van het college van bestuur van het Graafschap College vindt het geweldig dat het team dit jaar weer meedoet. 'Het is het goede, maatschappelijke doel dat we ook als hele organisatie ondersteunen', aldus Koster. Voor Van Rhenen is de missie geslaagd als iedereen in goede gezondheid de finish haalt: 'Dat is het allerbelangrijkste.'