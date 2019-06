Mike Snoei nieuwe trainer van De Graafschap

door Richard van der Made

Snoei heeft nog altijd een huis in het Gelderse Didam. Hij was tussen 1998 en 2003 trainer bij Vitesse. Eerst als jeugdtrainer en later ook een seizoen als hoofdcoach. Met Vitesse haalde hij Europees voetbal. Werder Bremen werd op sensationele wijze uitgeschakeld. Daarna was Liverpool in de derde ronde te sterk voor het Vitesse van Snoei.

Qatar en China

De Rotterdammer heeft al een lange staat van dienst als trainer. Na zijn periode in Arnhem streek hij neer bij Sparta. Vervolgens werd hij trainer van Go Ahead Eagles waar hij ook werd ontslagen. Snoei maakte daarna de overstap naar het Griekse Panathinaikos waar hij assistent was van Henk ten Cate. Hij had de smaak van het buitenland waarschijnlijk te pakken en werkte later ook in Qatar en China. Dat was vanaf 2010. Ook bij die clubs was Snoei de rechterhand van Ten Cate.

Kameraadschap

De 55-jarige Snoei, geboren in Rotterdam, was sinds 2017 werkzaam als hoofdtrainer bij Telstar in Velsen. Bij die club is al gereageerd op het nieuws. 'De goede resultaten van de laatste twee seizoenen hebben we niet geheim kunnen houden", stelt directeur Pieter de Waard. 'Een trainer die voetballers beter maakt en een die sfeer en kameraadschap creëert. Dit is precies wat we met Snoei kregen.'

Verbale botsing

In Doetinchem volgt hij Henk de Jong op, die volgend seizoen terugkeert naar SC Cambuur. Beide trainers kwamen met elkaar in botsing tijdens de nacompetitie van vorig seizoen. Volgens De Jong werd hij tijdens de wedstrijd in Velsen geprovoceerd door Snoei.