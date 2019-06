Mogelijk warmtenet in Huissen

De gemeente Lingewaard onderzoekt de mogelijkheden voor een open warmtenet in Huissen. Donderdag is er een intentieovereenkomst getekend met warmtebedrijf Firan en Lingezegen Energy, het energiebedrijf van een tuinderscollectief in NEXTgarden. De wijken Zilverkamp en Driegaarden in Huissen zouden erop moeten worden aangesloten.

door Sven Strijbosch

'Mensen zijn vrij om te kiezen, straks wellicht aansluiten op een warmtenet, of een eigen oplossing, zoals met een warmtepomp', benadrukt de gemeente. In Nijmegen-Noord is er op dit moment veel te doen over het warmtenet. Bewoners voelen zich met handen en voeten gebonden aan Nuon, aangezien dat de enige aanbieder op het net is. Daarnaast worden de tarieven als ondoorzichtig ervaren.

'Het gaat er om dat we werken aan een aantrekkelijk aanbod aan onze inwoners en bedrijven zodat ze zelf de keuze kunnen maken', stelt een gemeentewoordvoerder. Geen Nijmeegse toestanden waarbij iedereen werd aangesloten op het warmtenet, maar een keuze vooraf dus. Wel hoopt de gemeente op zoveel mogelijk deelnemers.

In 2050 energieneutraal

In tuindersgebied NEXTgarden is er al een warmtenet. Er wordt nu onderzocht of deze kan worden uitgebreid naar de verschillende wijken. Volgens de initiatiefnemers is het belangrijk, omdat we nou eenmaal van het gas af moeten. De gemeente heeft ook belang. Lingewaard wil in 2050 energieneutraal zijn en heeft de wijk Zilverkamp als 'Wijk van de Toekomst' aangeduid.

De keuze voor de wijken Zilverkamp en Driegaarden is verklaarbaar aangezien ze dichtbij het tuindersgebied, waar de warmte vandaan moet komen, liggen. 'De verwachting is dat voor wijken rondom het tuinbouwgebied een warmtenet de laagste maatschappelijke kosten geeft', aldus de gemeente.

De mogelijkheden worden nu onderzocht. Als een warmtenet mogelijk is, kunnen de wijk binnen enkele jaren van het gas af.