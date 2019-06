Apeldoorners voor WK naar bakermat van kung fu en tai chi

Douwe Geluk en Laura Bonthuis uit Apeldoorn doen mee aan het wereldkampioenschap kung fu en tai chi. Dat vindt volgende week plaats in China, het land waar tai chi door jong en oud wordt beoefend in openbare parken. Geluk en Bonthuis zijn uitgenodigd voor het toernooi.

Tai chi staat vooral bekend als bewegingskunst waar je innerlijke rust mee kan bereiken, maar het heeft ook een competitie-element. 'Je kan vormwedstrijden doen, vergelijkbaar met turnen op de mat, waarbij je beoordeeld wordt door een jury', vertelt Geluk, die ook lesgeeft in tai chi. In een schijngevecht met onzichtbare vijanden trapt, slaat en rolt hij zijn choreografie af. Dat kan onbewapend of gewapend met bijvoorbeeld zwaarden of waaiers.

Een vechtsport-CV

Geluk, op zijn 16e begonnen met tai chi, is sinds een paar jaar intensief bezig met zijn sport. Hij heeft sindsdien al meegedaan aan het EK in Moskou. Dat gebeurt op uitnodiging. 'We moesten een vechtsport-CV schrijven: aan welke wedstrijden hebben we meegedaan, welke prijzen hebben we gewonnen, waar en wat train je precies, wat is je motivatie? Tijdens open clubwedstrijden in België kwam iemand van de bond kijken en toen zijn we geselecteerd.'

De jury let bij de uitvoering vooral op de houding, je balans en je bewegingen die strak en vloeiend moeten zijn. 'Mijn uitvoering kent veel diepe standen. Daarvoor heb je echt veel kracht nodig in je bekken en dijbenen. Dat is echt wel een aanslag op je conditie. Maar uiteindelijk moet het er allemaal moeiteloos uitzien.'

Bakermat van kung fu en tai chi

Laura Bonthuis doet niet alleen aan tai chi, maar ook aan kung fu. De twee Apeldoorners zullen tijdens het WK veel competitie hebben. Het vindt toernooi plaats in China, de bakermat van kung fu en tai chi.

Chinezen, jong en oud, doen dagelijks aan tai chi in de openbare parken. 'Daarvan heb ik geen concurrentie', zegt Geluk echter zelfverzekerd. 'Maar om naar China te gaan is wel echt overweldigend. Het is een rollercoaster ride.'