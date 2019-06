Bezuiniging van twee ton voetbalclubs Montferland bijna rond

Door: Davie Klein Gunnewiek



Vorig jaar werd de bezuiniging van twee ton door de gemeenteraad opgelegd en kregen de clubs samen de taak om de mogelijkheden te onderzoeken hoe er kon worden bespaard. Inmiddels is de bezuiniging door de voetbalclubs over vier posten verdeeld.



Door eigen onderhoud aan de velden uit te voeren hopen de clubs in totaal 37.000 euro te besparen. Door robotmaaiers in te zetten en te kijken naar de manier van beregening wordt er in totaal volgens de clubs 78.000 euro bespaard. De fusies tot FC Bergh en VV Montferland levert een voordeel op van 67.500 euro.



De clubs geven de gemeenteraad in een gezamenlijke brief mee dat er wel rekening moet worden gehouden met een inkrimping van het aantal vrijwilligers. 'Wellicht niet voor alle verenigingen op de korte termijn, maar zeker van toepassing op de langere termijn', aldus Gery Bisseling in de gezamenlijke brief. 'Dat wil zeggen binnen nu en 5 jaar.'



In het kader van duurzaamheid geven de verenigingen de raad nog als overweging mee om een afweging te maken tussen het traditionele automatisch beregenen of een drainagemanagementsysteem, zoals deze nu is uitgezet bij ’t Peeske. De bezuinigingen worden donderdag in de gemeenteraad besproken.





