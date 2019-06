Roparun trekt door Gelderland richting Rotterdam

De lopers die Gelderland aandoen, komen uit Hamburg. Oorspronkelijk was de Roparun een hardloopevenement tussen Parijs en Rotterdam, maar daar is Hamburg als startpunt aan toegevoegd.

Anderhalve marathon

Er zijn 323 teams met gemiddeld acht lopers en twee begeleidende fietsers. De lopers kunnen zelf hun aflossing regelen, maar gezien de afstand loopt elke deelnemer gemiddeld een anderhalve marathon.

Verslaggever Vera Eisink sprak met directeur Wiljan Vloet van de Roparun:

Ook rende ze een stukje mee met een deelnemer:

Kilometerslang lint van waxinelichtjes

Iets na 22.00 uur druppelden zondagavond de eerste lopers binnen in Zutphen, de plek die door de deelnemers van de noordelijke route al vier jaar op rij is verkozen tot mooiste doorkomst. Om die eer hoog te houden, had de stad ook dit jaar weer flink uitgepakt.

En niet alleen in de binnenstad. Bij Warnsveld begon een lint van waxinelichtjes aan beide kanten van de weg, waar de lopers vervolgens kilometerslang tussendoor liepen.

In Zutphen zat de sfeer er goed in (tekst gaat verder onder de video):

Eenmaal op de markten vielen de deelnemers in een warm bad van muziek, lampjes en honderden toeschouwers. 'Dit is toch het mooiste wat er is? De verwelkoming van alle ploegen, ongeacht of ze hier nou uit de buurt komen, het is gewoon de hele sfeer', aldus één van de supporters.

Ook de lopers genoten zichtbaar. 'Dit is echt ongelofelijk. Al die kaarsjes, vier kilometer lang! Ik denk dat we weer teruggaan, om het nog een keer te doen', lachten twee deelnemers.

Het goede doel

De Roparun zamelt door middel van sponsoring geld in voor goede doelen onder het motto Leven toevoegen aan dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Zo gaat er geld naar hospices en naar dagjes uit voor kinderen die ernstig ziek zijn.

De lopers worden op een flink aantal plaatsen onthaald door vrijwilligers, die van de doorkomst een groot feest maken.

