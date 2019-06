Zo zag kasteel Ammersoyen er 700 jaar geleden uit

Het idee komt van kasteelmanager Annette Zeelenberg en die pakt het dit jubileumjaar groots aan. Deze dagen verblijft hertogin Maria van Gelre met haar hofhouding op het kasteel. En dat betekent een gevolg van toch gauw tachtig mensen.

Bekijk de reportage (de tekst gaat daaronder verder):



Maandag wordt Maria van Gelre uitgebreid begroet in het kasteel. Daarna barst er een kinderveldslag uit en is er een valkenier met roofvogels actief. Ook zijn er boogschutters en zwaardvechters. 'Hoe mooi is het om te zien hoe het er 700 jaar geleden uitzag?', aldus Zeelenberg.

Waterburcht

De eerste keer in de geschiedenis dat er gerept wordt van een kasteel in Ammerzoden is in 1026. De eerste zekere melding dateert uit 1354. Kasteel Ammersoyen wordt gezien als een van de best bewaarde waterburchten in Nederland. Nu is het kasteel in handen van de Gelders Landschap en Kastelen.