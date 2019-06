Jongensdroom voor zanger Navarone: support act voor Bon Jovi

Bladerend in fotoboeken haalt moeder Monique van Haren herinneringen op. 'Hij speelde de hele dag Keep the Faith. En dan zat 'íe op de schommel en dan zong 'ie maar door.'

Merijn zat als klein jongetje de hele dag te zingen op de schommel

'Als driejarige wilde hij al per se live zingen!'

Ze bladert verder naar een foto waar Merijn als 3-jarig jochie bij een playbackshow Anne van Clouseau zong. 'Toen wilde je per se live zingen!', vult zijn moeder aan. Merijn laat zelf ondertussen een foto zien van een andere keer dat hij Bon Jovi nadeed. Lachend: 'Die gitaar is drie keer zo groot als ik.'

Scene uit documentaire over Navarone (tekst gaat verder onder video):

Als vijfjarige wilde zanger al naar Bon Jovi

Vader Jozef vertelt hoe zijn zoontje als 5-jarige al zeurde om mee te mogen naar een concert van Bon Jovi. Maar zijn ouders vonden hem nog te klein. Merijn vergat de wens echter niet en toen Bon Jovi drie jaar later weer naar Nederland kwam mocht hij dan toch mee. Naar het Goffertpark. Vanaf de schouders van zijn vader en kennissen zag hij het hele concert.

Jozef van Haren vertelt hoe een vriend van hem bier was gaan halen en bijna het hele concert wegbleef. Dus toen de kleine Merijn moest plassen leek het zijn vader geen goed idee om naar de WC's te gaan. De kleine Merijn werd op de grond gezet en moest maar recht vooruit plassen. Het regende toch. Merijn verontschuldigt zich nu alsnog voor de mensen die hij wellicht per ongeluk op de enkels heeft geplast.

Zanger Merijn bladert met zijn ouders door fotoboeken

'Ik hoop wel dat we Bon Jovi kunnen spreken'

De zanger van Navarone vertelt hoe hij tijdens het concert iedereen in de handen zag klappen en dacht: 'Dat wil ik ook!.' En nu zo'n vierentwintig jaar later staat hij daar ook. In het Goffertpark, met zijn eigen band Navarone. Alsof hij Bon Jovi's hit van destijds 'Keep the faith' ook echt ter harte heeft genomen.

Merijn van Haren: 'Ik hoop wel dat we Bon Jovi nog even kunnen spreken. Meestal hoef ik dat niet zo nodig bij iemand van de hoofdact, maar nu heb ik echt een leuk verhaal. Want hij heeft me wel echt geïnspireerd.'