Doet jouw gemeente mee met de wietproef?

Het Rijk wil via de wietproef experimenteren met legalisering van de wietteelt en wietinkoop van coffeeshops. Nu gebeurt dat nog illegaal 'aan de achterdeur' en wordt de verkoop van hennep en hasj in coffeeshops gedoogd. Dat brengt niet alleen coffeeshops in een hachelijke positie, het speelt ook georganiseerde criminaliteit in de kaart. Daarnaast zorgen illegale wietkwekerijen voor onveilige situaties en overlast.

Bekijk hier of jouw gemeente zich aanmeldt:

Tijdens de proef wordt wiet verkocht die onder staatstoezicht is verbouwd. Deelnemende gemeenten, zoals Nijmegen, Arnhem en Tiel, hebben de hoop dat legalisering van wiet de problemen en overlast oplost. 'We zien heel veel problematiek rondom die achterdeur. Ook in onze stad rollen we nu heel regelmatig hennepplantages op en daar willen we echt vanaf', aldus burgemeester Hans Beenakker van Tiel.

Voorwaarden te beperkt

Toch zijn er heel wat gemeenten – waaronder Amsterdam en Den Haag – afgehaakt, omdat ze de voorwaarden van de proef te beperkt vinden. Zo besloot Wageningen zich na ampel beraad zich niet aan te melden voor de proef. Burgemeester Geert van Rumund vindt de proef niet representatief genoeg: er worden maximaal tien gemeenten geselecteerd. 'De beoogde effecten op criminaliteit, overlast en de volksgezondheid zullen daarmee te moeilijk meetbaar zijn', schrijft hij aan de gemeenteraad.

De coffeeshophouders in de stad hekelden onder meer de duur van de proef (4 tot 5,5 jaar) waarna ze weer terug zouden moeten naar de illegale inkoop aan de achterdeur: als ze hun huidige contacten verliezen, zijn ze dan mogelijk des te meer overgeleverd aan criminelen.

Rijk selecteert tien gemeenten

Het zijn niet de enige, overgebleven vragen rondom de wietproef. Zo vrezen gemeenten voor juridische procedures en de kosten daarvan, als ze coffeeshops moeten dwingen mee te doen.

Ook veel gemeenten die zich nu aanmelden, doen dat om die redenen 'onder voorbehoud': ze kunnen zich altijd nog terugtrekken. Eind dit jaar worden tien gemeenten in Nederland geselecteerd die gaan experimenteren met de legalisering van wietteelt- en handel.