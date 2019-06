Verdachte damcoach uit Culemborg weer vrij

De man blijft verdachte als het gaat om het heimelijk filmen van minderjarigen in zijn woning. Henk S. werd donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Arnhem, die heeft besloten dat er op dit moment onvoldoende gronden zijn om hem langer vast te houden.

Henk S. wil geen commentaar geven op zijn vrijlating. Hij zegt dat hij op dit moment alleen contact wil met de reclassering.

Onderzoek loopt al ruim een half jaar

Naar de 63-jarige damcoach loopt al sinds eind vorig jaar een onderzoek omdat er een camera in zijn badkamer is aangetroffen. De man heeft als damcoach regelmatig kinderen te gast gehad in zijn woning.

Zelf heeft hij aangegeven dat hij de camera had geïnstalleerd om zijn jichtaanvallen te kunnen vastleggen onder de douche en dat hij de camera was vergeten weg te halen. Het is niet duidelijk of er ook filmmateriaal is gevonden waar minderjarigen of andere gasten op te zien zijn.

