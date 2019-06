Noodweer verknalt laatste dag avondvierdaagse voor bijna 10.000 lopers

De intochten van de avondvierdaagse in Arnhem-Zuid, Nijmegen, Nijmegen-Noord en Druten zijn afgelast. Bijna 10.000 lopers zijn daardoor gedupeerd. De organisaties kunnen naar eigen zeggen de veiligheid van de deelnemers niet garanderen. De wandeltocht in Duiven gaat wel door.

door Laura Cuijpers

'Het risico is gewoon te groot', zegt Monique van den Akker van de avondvierdaagse in Nijmegen. 'Vooral in het Goffertpark, met al die loshangende takken.' De 4500 deelnemers kunnen tot negen uur nog wel hun medaille ophalen.

De avondvierdaagse in Nijmegen-Noord maakte de afgelasting op hun Facebookpagina bekend. Zo'n 1600 lopers hebben zich ingeschreven voor de wandeltocht.

In Druten zegt organisator Gert van Kraaij het advies van de veiligheidsambtenaar op te volgen. 'De veiligheid staat voorop.' De wandelmars telt zo'n 1800 inschrijvingen, waarvan driekwart kinderen zijn. De deelnemers kunnen hun medaille alsnog ophalen vanmiddag. Ook Arnhem-Zuid, met 1700 inschrijvingen, heeft aan het einde van de middag laten weten de wandeltocht af te blazen.

De intochten gaan niet door vanwege het onstuimige weer dat voor vanavond is voorspeld. Het KNMI heeft eerder vandaag code oranje afgekondigd. De waarschuwing geldt tussen 18.00 en 21.00 uur in de provincie Gelderland.

Duiven gaat wel wandelen

In Duiven gaat de wandeltocht wél door, zegt voorzitter Gert-Jan Kooistra. 'We hebben wel een escapeplan, mocht het nodig zijn. We houden buienradar in de gaten. We kunnen de route inkorten en met minder pauzes weer sneller terug zijn.' Ook in Putten, Ulft en Winterswijk wordt gewandeld, hoewel die laatste wel de begintijden heeft aanpast.

De avondvierdaagse in Wijchen heeft ervoor gekozen de keuze aan de wandelaars zelf te laten. Ook daar kunnen de deelnemers die ervoor kiezen niet te wandelen gewoon hun medaille ophalen.

De organisatie in Putten besluit later op de avond of de wandeltocht doorgaat. Wellicht wordt het tijdstip verschoven naar later om de onweersbuien te omzeilen, zegt de organisatie.

Op veel plekken is de intocht al achter de de rug. Onder andere in Groesbeek, Scherpenzeel, Didam en Zutphen was donderdag de laatste dag van de vierdaagse wandeltocht.

Afgelopen dinsdag werden al in meerdere plaatsen de avondvierdaagse uit voorzorg afgelast vanwege een storm die was voorspeld. De organisaties in Brummen, Huissen, Bennekom, Scherpenzeel, Putten en in Groesbeek gingen niet door. Uiteindelijk trok het noodweer pas later op de avond door Gelderland.

