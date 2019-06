Intochten avondvierdaagse onzeker door verwacht noodweer

Meerdere intochten van avondvierdaagsen in Gelderland gaan mogelijk niet door vanwege het onstuimige weer dat voor vanavond is voorspeld. Het KNMI heeft eerder vandaag code oranje afgekondigd.

De waarschuwing geldt tussen 18.00 en 21.00 uur in de provincie Gelderland. De avondvierdaagse in Nijmegen-Noord maakt vanmiddag op hun Facebookpagina bekend of de laatste wandelavond door kan gaan. 'De veiligheid van de lopers gaat natuurlijk voorop. Vooralsnog gaan we duimen dat het onweer weg blijft en we kunnen gaan lopen', aldus de organisatie.

De organisatie van de avondvierdaagse in Nijmegen gaat vanmiddag in overleg en maakt rond half vijf bekend of de wandeltocht door kan gaan. Mocht het worden afgelast dan kunnen de deelnemers in elk geval wél hun medaille ophalen, laat Monique van den Akker van de organisatie weten.

Ook in Duiven en Druten is de organisatie nog onzeker.

De organisatie in Wijchen heeft ervoor gekozen de keuze aan de wandelaars zelf te laten. Ook daar kunnen de deelnemers die ervoor kiezen niet te wandelen gewoon hun medaille ophalen.

Op veel plekken is de intocht al achter de de rug. Onder andere in Groesbeek, Scherpenzeel, Didam en Zutphen was donderdag de laatste dag van de vierdaagse wandeltocht.

Afgelopen dinsdag werden al op meerdere plekken de avondvierdaagse uit voorzorg afgelast vanwege een storm die was voorspeld. De organisaties in Brummen, Huissen, Bennekom, Scherpenzeel, Putten en in Groesbeek gingen niet door. Uiteindelijk trok het noodweer pas later op de avond door Gelderland.

