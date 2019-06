Groot gezondheidspark naast ziekenhuis Winterswijk komt er niet

Wethouder Elvira Schepers zegt na haar aantreden met 'een realistische bril' naar het oorspronkelijke plan te hebben gekeken. In samenspraak met Bas Hommelink van projectontwikkelaar Arrisveld BV, de eigenaar van de grond, is de conclusie getrokken dat het oorspronkelijke plan niet concreet zou worden.

'Regie pakken'

'Het werd tijd de regie te pakken', zegt Schepers. 'We ondersteunen de visie van het gezondheidspark en dat komt er ook, met zorggerelateerde functies, maar daarnaast is er grote vraag naar bedrijventerreinen in Winterswijk. Daarom splitsen we het terrein op. Daarmee faciliteren we de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Winterswijk.'

Het Arrisveld is 6,5 hectare groot en 4 hectare daarvan is bestemd voor bedrijvigheid. Sterker nog, de grond is zelfs al verkocht aan bedrijven die zich er in 2021 willen vestigen. De namen van die bedrijven maakt de gemeente volgende week dinsdag bekend. 'Nee, dat is geen zware industrie, dat mag niet op die plek', zegt Schepers.

Te innovatief?

Een gezondheidspark in het groen, waar patiënten na een operatie (al dan niet bij in het SKB) zouden kunnen herstellen en revalideren, omringd door de benodigde zorg: in de ogen van criticasters een megalomaan plan, vooral bedoeld om de aannemer stenen te laten bouwen.

Tekst loopt door onder de foto:

Bedrijventerrein veel groter dan gezondheidspark

Inhoudelijk kwam het plan, sinds de aankondiging in 2012, nooit van de grond, alle inzet van stedenbouwkundige Riek Bakker ten spijt.

'De relatie met Bakker was er al niet meer, het contract liep in maart van dit jaar af', zegt Schepers. 'Schuld of gebrek aan regie zijn niet aan de orde', zo vult Hommelink aan. 'Tot acht weken geleden had ik dit scenario niet kunnen bedenken. Wellicht was het plan té innovatief, kwam het te vroeg om het uit te rollen.'

Vicieuze cirkel

Het plan heeft Winterswijk bijna 130.000 euro gekost. 'Het was een mooi plan, dat door de hele raad op D66 na werd gesteund, maar de haalbaarheid was een risico', zegt Schepers.

Huisartsen, maatschappen en zorginstellingen toonden wel belangstelling, 'maar niemand wilde de eerste zijn', verklaart Hommelink. 'Daardoor ontstond een vicieuze cirkel.'

Grote vraag is hoe de buurt tegenover het nieuwe plan staat. Tegen het oude was er protest. Hommelink: 'De buurt wordt geïnformeerd, we houden op 18 juni een informatiebijeenkomst.'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier