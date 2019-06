Bewoners ENKA-wijk Ede in verweer tegen hoog wooncomplex

Wederom is er onrust in de ENKA-wijk in Ede. Als het aan projectontwikkelaar AM Vastgoed ligt, komt er aan de rand van de relatief nieuwe wijk een complex met 32 appartementen verdeeld over 8 verdiepingen. Het gebouw wordt 30 meter hoog en moet komen tegen het bos aan, de Dr. Hartogsweg aan de oostzijde, vlakbij het Natura2000 bosgebied.

Het oorspronkelijke plan was dat er twee complexen zouden komen met vier verdiepingen. Omwonenden konden hiermee leven, maar waren erg verrast door de huidige plannen. Of het complex er komt, is nog maar de vraag.

Verkoop al gestart

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs een beeldkwaliteitsplan en ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. AM Vastgoed weet dat het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld en dat er nog geen goedkeuring is van de Edese gemeenteraad, maar toch is men al gestart met de verkoop van appartementen. De goedkoopste woningen kosten €312.000,- en de duurste €409.000,-. Inmiddels is 75 procent van de woningen verkocht.

Tijdens een informatiebijeenkomst bleek dat de aspirant-kopers verrast waren door de bezwaren van de omgeving. Enkele buurtbewoners laten weten dat zij het vreemd vinden dat er al woningen verkocht zijn, terwijl het nog maar de vraag is of het complex er komt. Desgevraagd laten bewoners weten dat zij konden leven met de oorspronkelijke plannen, maar niet met de huidige. Een veel gehoorde opmerking is dat je een dergelijk hoog gebouw niet verwacht naast een bos, maar eerder nabij station Ede-Wageningen.

Besluitvorming

Tot en met woensdag 26 juni kunnen zienswijzen worden ingediend op dit ontwerp-bestemmingsplan. Daarna zal het voorstel aan de Edese gemeenteraad worden voorgelegd. Er is inmiddels al contact geweest tussen omwonenden en de Edese politieke partijen. Naast bewoners hebben ook milieuwerkgroep Ede (SME) en de VAT-volkstuinengroep zo hun bezwaren. Laatst genoemde verwacht door het hoge gebouw te veel schaduw op hun tuinencomplex. Inmiddels is er een petitie gestart in de ENKA-wijk waar nu al zo'n 200 mensen hun handtekening hebben gezet.