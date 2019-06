Camperplaatsen op parkeerplaats de Oude Vos

Wethouder Arjan Klein stelt vast dat dit voorstel tegemoetkomt aan de wens van de coalitie en voorziet in de vraag naar een goede voorziening: 'Door een strook voor campers op de parkeerplaats te reserveren, behouden we de parkeerruimte. Verder staan de campers op gepaste afstand van het merendeel van de omwonenden.' Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, start het gebruik van de nieuwe camperplaatsen rond half juli.

Het voorstel is om ruimte te bieden aan 15 campers. De camperaars kunnen gebruik maken van de voorzieningen die bij de haven aanwezig zijn, zo’n 250 meter verderop. De kosten bedragen € 10,- per overnachting. De locatie betreft de achterste helft van de parkeerplaats, die nu is afgesloten met paaltjes. Hier komt achter de haag voor de campers een strook van 60 meter breed.

De oorspronkelijke camperplaatsen in Elburg zijn vervallen door de uitbreiding van de haven in 2018. Op aangeven van de raad is de invulling van camperplaatsen overgegeven aan de plaatselijke ondernemers. Volgens wethouder Arjan Klein heeft dat nog niet geleid tot het gewenste resultaat: 'Wat we zien is dat campers ’s nachts verspreid over verschillende plekken in de gemeente staan. Dat komt doordat deze doelgroep een ander type voorziening wil dan een camping. Men verwacht een parkeerterrein met enkele basisvoorzieningen in de directe omgeving. Ondernemers die op eigen terrein een plaats voor campers willen inrichten nodig ik graag uit met een voorstel te komen.'

Deze camperplaats heeft een tijdelijk karakter. De gemeente werkt de komende tijd aan een voorstel voor een camperplaats met een permanent karakter, met eigen voorzieningen. Het streven is om dit voorstel in 2019 gereed te hebben.