Arnhem verzet zich niet tegen opening biomassacentrale

door Huibert Veth

Naar de biomassacentrale op het IPKW-terrein gaat de komende twaalf jaar in totaal 76 miljoen euro Rijksubsidie. Er is discussie over de duurzaamheid van biomassacentrales. Verschillende actiegroepen startten onlangs een petitie om de komst van de centrale tegen te houden, deze leverde ruim 2000 handtekeningen op.

Volgens raadslid Muriël Simonis (GroenLinks) geeft vooral de bron en de uitstoot van de biomassa onrust. Ook wil ze het proces weten dat doorlopen is en de rol van de gemeente hierin.

Van Dellen geeft aan dat de vergunningaanvraag in augustus 2016 gedaan is. Een maand later is hier goedkeuring voor gegeven. Het bouwkundige deel van de vergunning is verleend door de omgevingsdienst onder verantwoordelijkheid van het Arnhemse stadsbestuur. Het milieu-deel ligt bij de provincie, evenals de vergunning als geheel.

Nadelige gevolgen voor het milieu

In de beoordeling bij deze vergunning is volgens Van Dellen opgenomen dat kan worden uitgesloten dat er belangrijke nadelige milieugevolgen ontstaan. De wethouder geeft aan dat de verleende vergunning niet herroepbaar is.

Bekijk hier de reactie van raadslid Muriël Simonis (GroenLinks) en fractievoorzitter Leo de Groot (Partij voor de Dieren). De tekst gaat door na de video.

'De bedrijven die daar zitten zijn juist enorm innovatief', zegt Van Dellen. 'Die zijn al aan het reduceren op de uitstoot en denken na over het inzetten van filters of IT om de verduurzaming door te zetten. Ook kijken ze naar alternatieven voor de inzet van snoeihout.' Dit zal het college blijven stimuleren.

'Naar de Raad van State'

Volgens raadslid Mieke Hegge (Partij voor de Dieren) is er in het verleden een rekenfout gemaakt door net te doen alsof bomen opstoken klimaatneutraal is. 'Dat is een zeer kwalijke fout en wij moeten niet op die weg doorgaan. Wij moeten naar de Raad van State om dit tegen te houden. Bent u daartoe bereid? Omdat we een duurzame toekomst willen voor leven op aarde.' Dat is de wethouder niet van plan.

Volgens raadslid Steffenie Pape (VVD) zou het tegenhouden van de centrale een slecht idee zijn. 'Dan blijven de huidige vervuilende installaties staan. De biomassacentrale zorgt voor 40 procent minder CO2-uitstoot. Daarnaast zouden huidige partners in de stad, zoals Veolia, zich terug gaan trekken.' Ook wordt volgens haar de doelstelling van IPKW om binnen 10 jaar energieneutraal te zijn dan niet gehaald.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier