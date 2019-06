'Tornado van afgelopen dinsdag was uitzonderlijk en uniek', zeggen Gelderse meteorologen

Donderdag kwam Van den Born nog tot de conclusie dat het schadespoor zeker 10 kilometer lang was. Nader onderzoek van de weerman van MeteoGroup wijst uit dat de tornado een afstand van zo'n 33 kilometer heeft afgelegd. 'Tornado's komen wel vaker voor; in de vorige eeuw vier hele zware, allemaal in Gelderland. Maar een tornado over zo'n lange afstand; dat is uniek.'

In de lijn van Nijmegen naar Zutphen zijn op diverse plekken beschadigde bomen en daken aangetroffen. De ravage was het grootst in Rheden, waar de windhoos over een wijk trok.

'Heel uitzonderlijk'

Van den Born bezocht afgelopen dagen plekken die in de lijn van de tornado lagen. 'Het is heel uitzonderlijk', vertelt hij. 'Ik heb een lijn getekend op een kaart en ben die lijn gevolgd. Precies op de plekken waar ik het verwachtte, trof ik zware schade aan. Enkele tientallen meters naar links of rechts was de schade al veel minder. Dat wijst erop dat het één tornado was, die van Nijmegen naar Zutphen is getrokken.'

Bekijk hier het kaartje van Van den Born:



De windhoos zorgde voor veel problemen. In Gelderland werden tientallen bomen uit de grond getrokken, raakten auto's total loss en zijn diverse daken van woningen en schuren geblazen. Het Verbond van Verzekeraars vermoedt dat de schade tientallen miljoenen euro's bedraagt. Margot Ribberink, die zelf al jaren op tornado-jacht gaat in Amerika, zat er zelf middenin. 'Het was heel beangstigend. Het hele huis begon te schudden. Ik dacht echt dat de ramen eruit gingen.' Dat gebeurde niet. Wel is het dak van haar monumentale boerderij zwaar beschadigd.

Voor vrijdagavond wordt opnieuw noodweer verwacht. Tussen 18.00 en 21.00 uur geldt in Gelderland code geel vanwege zware onweersbuien en windstoten. Maar zo erg als afgelopen dinsdag, wordt het volgens de verwachtingen niet.

