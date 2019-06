Kijk vanavond live mee naar de Paarden4daagse in Epe

Het is al jaren vaste prik in de tweede week van juni: de Eper Paardenvierdaagse. Tijdens deze dagen staat Epe geheel in het teken van de recreatieve paardensport.

Wat in 1993 begon als evenement met een lokaal karakter, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een paardensportspektakel. De deelnemers komen uit alle delen van Nederland om vanuit het zadel te genieten van de prachtige omgeving.

De intocht live bij Omroep Gelderland

Vrijdag 7 juni is er van 19.20 uur tot 19.45 uur een live uitzending vanaf de Paarden4daagse in Epe. Bekijk de intocht op tv, of volg de uitzending via een livestream op onze website en in de app.