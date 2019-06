Wildsporenonderzoek in de Achterhoek: 'Na een stortbui vind je niks meer'

'Het totale onderzoek duurt vier jaar', vertelt onderzoeker Edgar van der Grift van Wageningen Evironmental Research. 'Dit is pas de eerste fase, de nulmeting zeg maar.' De eerste twee jaar wordt gekeken hoe in de 'normale' situatie het wild zich beweegt.

Op verschillende locaties in Gelderland en Utrecht worden 26 weken lang alle sporen geregistreerd. 'Ja, dat valt wel op ineens zo'n witte zandstrook langs de weg. Daar hebben we van mensen mailtjes over gehad en flink wat vragen over gekregen. En na een stortbui of harde wind -zoals eerder deze week- zie je vrijwel niks terug van sporen in het zand, daarom doen we het onderzoek ook voor een langere periode.'

Twee maatregelen getest

Na de nulmeting worden er twee verschillende maatregelen getest, namelijk het afschieten van de dieren langs de weg en de plaatsing van een virtueel hekwerk. 'Dat kunnen we dan weer met de uitslagen van de eerste twee jaar vergelijken. Uiteindelijk is het doel dat we iets vinden wat kan voorkomen dat er minder wild aangereden wordt.'

Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de twaalf provincies. Het is voor het eerst dat op deze manier wild in de wegbermen wordt geteld. Sporenbedden worden al langer gebruikt om te onderzoeken hoe dieren gebruik maken van ecoducten.

Langs de provinciale weg tussen Zutphen en Ruurlo harken Vera en Ellamae de paar sporen weer weg. Voor deze week zit hun inspectie op deze locatie er weer op. Volgende week weer een nieuwe kans.

