Pinksterweekend en opnieuw noodweer, zware avondspits verwacht

De weerwaarschuwing geldt in onze provincie tussen 18.00 en 21.00 uur. Het KNMI verwacht onweersbuien met zware windstoten. Buitenactiviteiten, zoals evenementen, moeten volgens het weerinstituut rekening houden met overlast door onweer en de harde windvlagen.

'Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen', schrijft het KNMI. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Er is ook kans op hagel en veel neerslag in korte tijd.

Zware avondspits

Het noodweer wordt verwacht tijdens de avondspits en dat kan zorgen voor veel problemen. De Verkeersinformatiedienst verwacht een zware avondspits. De wegen zijn traditioneel al druk op de vrijdag voor Pinksteren, in combinatie met noodweer kan dat zorgen voor veel file.

Het noodweer zorgde deze week voor veel problemen in Gelderland. In Rheden trok een tornado over. De windhoos liet een ravage achter. Het noodweer zorgde voor miljoenen euro's schade in de regio.

Zie ook: Schadespoor tornado veel groter dan gedacht