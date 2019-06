Gelderlanders naar finale Nations League

Het Nederlands Elftal met de Gelderlanders Jasper Cillessen, Donny van de Beek en Davy Pröpper heeft zich in Portugal geplaatst voor de finale van de Nations League. In de halve finale werd Engeland na verlenging met 3-1 verslagen.

Na 90 minuten stond het 1-1, waarna Oranje in de verlenging de zege naar zich toetrok. In het elftal begon Cillessen in de basis.

Van de Beek en Pröpper vielen in.

In de finale speelt Oranje zondag tegen gastland Portugal. Dat had in de andere halve finale woensdag Zwitserland verslagen.

Wint Nederland de Nations League dan is dat vooral financieel goed, want dan wint het 6 miljoen aan prijzengeld. Een startbewijs voor de eindronde van het EK ligt niet in het verschiet.

Wel is Oranje zeker van een mogelijke alternatieve route naar het EK van 2020, namelijk via play-offs. Dat had Oranje al verdiend door de groepswinst te behalen.