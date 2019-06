Bedside Buskers brengen ziekenhuispatiënten troost

Zanger Benjamin Kuijpers en gitarist Luuk Nengerman bezoeken mevrouw Schuster op de afdeling cardiologie, die net een operatie achter de rug heeft. 'We zingen echt met liefde iets voor iemand die dat zou kunnen gebruiken. En je krijgt direct een glimlach terug', vertelt Benjamin Kuijpers.

Drie jaar na de allereerste muzikale ronde is vrijwilligersorganisatie Bedside Buskers enorm gegroeid. Eenmaal in de maand spelen uiteenlopende, ervaren muzikanten aan het bed van ziekenhuispatiënten in Deventer, Zwolle, Zutphen, Winterswijk, Almere en sinds kort ook in Nijmegen, Arnhem, Enschede en Leeuwarden.

Troostend

'We zorgen dat het gepast is', zegt Kuijpers. 'Maar in sommige gevallen is de situatie er ook naar dat we de deur dicht doen van de kamer en even flink muziek maken met patiënten. En in andere gevallen speel je iets heel troostends of iets om te koesteren. Ik geloof niet dat wij een medische rol hebben in dit ziekenhuis. Ik denk wel dat wij een lichtje kunnen schijnen. Je kunt iets onder woorden brengen of iets herkenbaars brengen voor iemand, wat de patiënt helemaal uit de situatie haalt.'

Na afloop van het optreden laat mevrouw Schuster weten dat ze heeft genoten. 'Ik vond het heel leuk. Ik heb nergens anders aan gedacht', klinkt het met een glimlach.