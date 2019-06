Het nieuws van donderdag in vijf minuten

Kijk op Gelderland is het programma waarin we u elke werkdag op NPO 2 bijpraten over het nieuws in Gelderland. In vijf minuten krijgt u het opvallendste en meest spraakmakende nieuws. De presentatie is in handen van Linda Geerdink.

Met vandaag onder meer:

In Rheden hebben ze de handen vol aan de opruimwerkzaamheden na de tornado. Hoe groot de schade in euro's precies is, kan de gemeente nog niet zeggen. De Arnhemsestraatweg was woensdag lang afgesloten, omdat daar asbest was neergekomen door de storm. Die weg is weer vrij, maar de Posbank is door de tornado dicht. Het natuurgebied blijft op last van de gemeente tot nader order gesloten.

De gemeente Nijmegen onderzoekt de mogelijkheid om oude diesels te weren. Funest voor ondernemers, stelt onder meer MKB Nederland. Het grote merendeel van die oude diesels is namelijk in handen van bedrijven.

En:

Het verbod op asbestdaken is van tafel. Iedereen met een asbestdak blij, zou je zeggen. Maar woningeigenaren zitten vooral met vragen, stelt verslaggever Lonneke Gerritsen vast.