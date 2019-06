Bloemenkinderen van Oosterbeek-herdenking uit 1945 gezocht

De Gemeente Renkum is op zoek naar de eerste generatie 'Bloemenkinderen'. Dat zijn veelal scholieren uit Oosterbeek en Arnhem die tijdens de eerste herdenking op de Airborne Begraafplaats in september 1945 bloemen op de graven van gesneuvelde militairen hebben gelegd. Het is de bedoeling om twintig bloemenkinderen van toen samen te brengen met hun jeugdige opvolgers van nu. Het idee voor deze jong- en oud-herdenking is van Wim van Zanten uit Doorwerth die zelf ook een bloemenkind was.

Traditie van kinderen die bloemen leggen

Traditiegetrouw zal op zondag 22 september 2019 voor de 75e keer de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek plaatsvinden en zullen ook voor de 75e keer schoolkinderen bloemen leggen. Om het bijzondere van deze 75e bloemlegging te benadrukken zoekt Van Zanten in overleg met het Airborne Forces Security Fund Nederland en met medewerking van de Gemeente Renkum, twintig “bloemkinderen” van 1945 om samen met de schoolkinderen van nu bloemen te leggen.

“Bloemkinderen” van 1945 die willen deelnemen aan deze bijzondere bloemlegging worden verzocht zich vóór 1 augustus 2019 schriftelijk onder opgave van geboortejaar, school en klas van 1945, onderwijzer en zo mogelijk namen van klasgenoten aan te melden bij:

'Flowerchildren'

Mochten zich meer dan 20 ‘bloemenkinderen 1945’ aanmelden, dan zal door loting, te verrichten door de burgemeester van de Gemeente Renkum, worden beslist wie een uitnodiging krijgt. In september 1945 is in Oosterbeek en Arnhem voor de eerste keer de Slag om Arnhem herdacht. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek op dinsdag 25 september hebben ongeveer 1200 schoolkinderen bloemen op de graven gelegd van de tijdens die slag gesneuvelde militairen. Die bloemlegging is tot een traditie geworden en is voor nabestaanden en inwoners het emotionele hoogtepunt van de herdenking. Veteranen van de Slag om Arnhem hebben de kinderen de erenaam “Flowerchildren” gegeven.

Adoptie van een graf van een bevrijder

De schoolkinderen van toen adopteerden een graf en kregen een adoptieformulier met hun eigen naam, de naam van de militair en het graf dat ze dan mochten onderhouden. Op de kaart stonden ook het grafnummer en een plattegrondje van de begraafplaats. Het document was ook een soort bewijs dat de houder het toegewezen graf mocht bezoeken en verzorgen. Ook het schrijven met nabestaanden was onderdeel van de adoptie. Dat leverde in veel gevallen langdurige en vriendschappelijke contacten op, met wederzijdse bezoeken.