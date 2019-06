Vordenaar ontwerpt shirt van Mañana

'Naast dat het ontwerpen van een festivalshirt hoog op mijn bucketlist stond, voelt het ontwerpen van het Mañana Mañana T-shirt extra eervol', legt Peters uit. 'Omdat het festival plaatsvindt in mijn geliefde Vorden, waar ik geboren en getogen ben.' Op het kledingstuk staat een halve smiley. Volgens De Feestfabriek ontstaat er een volledige glimlach, zodra de bezoeker met een halve smiley naast iemand anders gaat lopen. De shirts passen dan ook goed bij het nieuwe motto. 'We willen namelijk uit de buurt blijven van de gebaande paden door een festival te organiseren in de levendige natuur, ver weg van grauwe Vinex-wijken, files en de hokjesgeesten.'



De Vordenaar liet zich voor het shirt inspireren door het festival zelf. 'Grijp iemand bij de hand, geef een knuffel, dans met je vrienden, kruip tegen elkaar aan in één van de hangmatten of relax samen in het gras en verspreid een glimlach', vertelt de modeontwerper over de betekenis van het kledingstuk. De Feestfabriek hoopt dat het t-shirt een positief effect zal hebben op de festivalgangers. 'De bezoekers die een glimlach tevoorschijn toveren dankzij het T-shirt van Antoine laten de warrige inhoud van het grijze hersenpannetje even voor wat het is.'

Mañana Mañana vindt plaats van 13 tot en met 16 juni 2019 bij Kasteel Vorden.