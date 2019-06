INNOVATE Festival zoekt gastheren/vrouwen voor blinde bezoekers

Festivals zijn meestal een ramp als je slecht kunt zien of blind bent. Dat geldt niet voor de Innovate Experience op zaterdag 5 oktober 2019 in Arnhem!

Dat wordt een uniek en spetterende beleving, voor iedereen die niet, weinig of prima kan zien. De 5e editie van Innovate vindt plaats op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). De toegang is gratis en iedereen, met of zonder goede ogen, is welkom. Het wordt een festival vol techniek, wetenschap, kunst, educatie en meer waarbij je ook als je niets kunt zien heerlijk je gang kunt gaan en volop kunt genieten. Tenminste….. als je iemand naast je hebt die je steeds naar een andere plek of activiteit begeleidt. En daarbij hebben we hulp nodig!

Wil jij als gastvrouw of gastheer op zaterdag 5 oktober meehelpen om blinde en slechtziende bezoekers op het festivalterrein te begeleiden zodat ook zij een onvergetelijke dag kunnen beleven? En wil je ons helpen met andere taken mocht er even niemand zijn om te begeleiden? Om 10.00 uur is het terrein open voor publiek en het einde van het festival is om 17.00 uur.

Wat we vragen: Mensen vanaf 18 jaar met inlevingsvermogen en geduld die met zorg en aandacht een blinde of slechtziende festivalbezoeker, jong of oud, willen begeleiden. Dat houdt in dat je aangenaam gezelschap bent voor een blind of slechtziend persoon en met hem/haar aan de arm het festival samen beleeft. Dat je hem/haar zo veel mogelijk vertelt wat jij wel ziet. (blinden die naar het festival komen zonder eigen vriend of familielid kunnen namelijk een gastvrouw of –heer bij ons reserveren). Daarnaast vragen we flexibele inzet bij allerlei andere taken. Dat je om 9.30 aanwezig kan zijn en kan blijven tot 17.00 Wat we bieden: Er is drinken en je krijgt van ons bonnetjes om bij de foodtrucks een heerlijke lunch te kunnen halen. En natuurlijk een onvergetelijke ervaring én een heel leuk festival! Voorafgaand aan 5 oktober ontvang je van ons informatie over Innovate en een e-mail waarin omschreven staat wat je taak of taken zullen zijn. Bij aankomst op IPKW krijg je een korte briefing en kun je het terrein verkennen. Als gastvrouw of gastheer wordt je gekoppeld aan een bezoeker die jij begeleidt zolang als hij/zij blijft. Is dat slechts enkele uren dan geven we je graag opnieuw een taak.

Wil jij helpen Innovate voor iedereen onvergetelijk te maken? Reageer dan hieronder!