VIDEO | Vrouwen springen het water in om hond te redden van verdrinkingsdood

'We hadden niet tien minuten later moeten komen, dan was de hond verdronken.' Dat zegt Sanne Welman (32) die donderdagmiddag een Amerikaanse bulldog redde uit het Skippymeer in Lobith.

De alarmbellen gaan donderdagmiddag al af bij hondenliefhebber Sanne Welman uit Lobith als ze de Amerikaanse bulldog half in paniek langs haar huis ziet komen. 'Ik ken de hond, die kom ik geregeld tegen als ik mijn eigen hond uitlaat', vertelt Sanne.

Ze besluit op de fiets te stappen en achter de hond aan te gaan. Onderweg komt ze het baasje van de Amerikaanse bulldog tegen. De wat oudere man laat haar weten dat hij zijn hond kwijt is en dat hij bang is dat de hond is gaan zwemmen. 'Het is een oude hond van 12 die maar met moeite zelf weer op de kant kan komen.'

Kop opeens niet meer boven water

Eenmaal bij het Skippymeer aangekomen ziet Sanne de hond in het water. 'Het dier reageerde helemaal niet op ons roepen. Het leek wel alsof het dier doof is. Dan zwom hij weer op ons af en dan weer compleet de andere kant op.'

De situatie wordt zorgwekkend als ze de kop van de hond niet meer boven water uit zien steken. 'We waren bang dat de hond het niet meer vol zou houden.'

Sanne besluit het water in te springen

Sanne besluit het water in te springen. Een andere vrouw uit Lobith die zich ook zorgen maakt over het lot van de hond, besluit met haar het water in te gaan.

'Samen hebben we de hond naar de kant begeleid. De hond wilde telkens weer een andere kant op zwemmen.'

Eenmaal bij de oever van het water helpen omstanders de hond uit het water te krijgen. 'Op eigen kracht was de hond er niet uitgeklommen', vertelt Sanne. Aan de kant staat ook de eigenaar van de hond, die het dier mee naar huis neemt. 'Eenmaal op de kant, wilde de hond weer het water ingaan', vertelt Sanne. 'Wankelend is het dier meegelopen, we hebben het baasje geadviseerd om langs de dierenarts te gaan.'