Over De Top Festival heeft weinig last van storm

Het Over De Top Festival in Lichtenvoorde is druk bezig met de opbouw voor de tiende editie dit weekend. De organisatie ondervond weinig hinder van de stormachtige weersomstandigheden van de afgelopen dagen.

'Vanochtend kwamen we hier om te kijken of alles wel goed is gegaan, maar alles staat nog', aldus Nienke Penterman van de organisatie over de stormachtige weersomstandigheden. 'Dus daar zijn we heel blij mee.' Volgens Penterman onderscheidt het festival zich van andere festivals in de regio doordat Over De Top hun bezoekers kennis wil laten maken met nieuwe muziek. 'We willen onze bezoekers kennis laten maken met nieuwe muziek en nieuwe bandjes die ze nog niet kennen', aldus Penterman. 'Ook willen we mensen kennis laten maken met nieuwe vormen van theater die ze nog niet kennen. Daarnaast hebben we een heel uitgebreid kinderprogramma en ik denk dat die combinatie ons uniek maakt.'

Het festival breidt voor de tiende editie uit met twee nieuwe podia. 'Dat is de Coco Loco-stage, een podium met wereldmuziek. Daar hebben we een heel nieuw decor aan gegeven', aldus Penterman. 'Datzelfde geldt voor Oerwous, ons dance- en experimentele podium. Dat wordt ook helemaal in een nieuw jasje gegoten.' Ook op het gebied van theater wil het festival de bezoekers verrassen. 'We hebben veel nieuwe theateracts bedacht. Veel van onze acts komen uit onze eigen koker', aldus de organisator. 'Daar willen we onze bezoekers weer mee verrassen.'