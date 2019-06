Schade door het noodweer? Zo ga je te werk

Wie door het noodweer schade heeft aan zijn auto of woning kan zich in de regel wenden tot zijn verzekeraar. Per weerstype verschilt het hoe de verzekeraar te werk gaat, net zoals de specifieke voorwaarden die de verzekeraar stelt kunnen variëren bij verschillende aanbieders.

Schade opnemen

Belangrijk is om alvast zelf te kijken waar de schade zit. Maak er foto's van en constateer hoe de omgeving eraan toe is. Pas daarbij wel altijd op dat je zelf veilig bent. Als er schade is ontstaan aan het dak van de woning, dan is het raadzaam zelf niet het dak op te gaan.

Reparaties vaak vergoed

In geval van bliksem, regen, hagel of overstroming dekt de verzekeraar de schade in veel gevallen. Reparaties aan een ondergelopen kelder, een beschadigd dak of waterschade aan de auto door een straat die compleet blank staat kan meestal in samenspraak met de verzekeraar worden geregeld volgens de standaard geldende voorwaarden.

Foto: ANP

Belangrijke voorwaarde is daarbij wel dat de woning of auto goed onderhouden is. Is de draagconstructie van een huis niet in orde, of stond er ergens een raam open toen de storm losbarstte? Dan is de kans aanwezig dat de verzekeraar niet uitbetaalt.

De diverse verzekeringen

De volgende verzekeringen kunnen worden aangesproken in geval van storm door noodweer:

De opstalverzekering dekt schade aan het huis, zoals de muren en plafonds.

dekt schade aan het huis, zoals de muren en plafonds. De inboedelverzekering dekt schade aan de spullen in het huis, zoals meubels.

dekt schade aan de spullen in het huis, zoals meubels. De beperkte cascoverzekering of volledige cascoverzekering (allrisk) verzekeren een auto voor schade door noodweer. Bij een WA-verzekering valt dit niet onder de dekking.

Bel de verzekeraar

Wie schade constateert, kan contact leggen met zijn tussenpersoon of verzekeraar. In samenspraak komt er dan een expert langs die de schade opneemt. In de tussentijd is het van belang dat je als woning- of autobezitter of als ondernemer je best doet om vervolgschade te voorkomen.

Flinke schade in Rheden

Dinsdagnacht begon de storm in verschillende delen van Nederland. In Gelderland was het ook op meerdere plaatsen raak. Zo kreeg Rheden het zwaar te verduren: meerdere woonhuizen raakten beschadigd, evenals een sportpark dat een deel van het dak van de kantine verloor. De Posbank is mogelijk tot na Pinksteren gesloten vanwege stormschade.

Een tornado hield huis in Rheden. Foto: ANP

In Huissen vielen enkele bomen om: een basisschool in die plaats kampte met beschadigde dakranden, een vernield kozijn en kapotte speeltoestellen. Eén boom blokkeerde zelfs een ingang.

Het noodweer bleef niet beperkt tot dinsdagnacht. Afgelopen nacht was het weer raak en ging de storm gepaard met forse regenval. In Culemborg viel met 31 millimeter per vierkante meter de meeste regen, terwijl in Zaltbommel 25 millimeter werd gemeten. Verder richting het oosten waren de buien minder heftig.

Schade nog onbekend

Hoe groot de totale schade in het land is, is nog lastig te zeggen. Directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars zegt dat het moeilijk is er een model op los te laten. 'Verzekeraars zijn nu vooral druk hun klanten te helpen. Dat is het allerbelangrijkste', geeft hij aan op de website van het Verbond.

Het Verbond verwijst door naar de website Van A tot Zekerheid. Daar worden veel praktische adviezen gegeven om schade te voorkomen.

Houd het water buiten: maak ramen, deuren en kozijnen waterdicht. Plaats een drempel voor de kelder, begane grond en tuindeuren.

Heb je tuinmeubilair en parasols buiten staan? Zet ze in huis of maak ze vast.

Zorg daarnaast dat bloempotten, containers en barbecues in de tuin niet kunnen omwaaien.

Let op dat er geen dakpannen en daklood los liggen of verschoven zijn.

Maak de dakgoot vrij van bladeren. Zorg er bij platte daken voor dat de afvoer vrij is.

Controleer de regenpijp op verstoppingen.

Haal tegels uit de tuin. Zo kan het water in de grond trekken.

Haal waardevolle spullen weg uit kelders of van de begane grond.

Foto: Pixabay