Schadespoor tornado veel groter dan gedacht

Behalve in Rheden heeft de windhoos ook huisgehouden in het naastgelegen dorp Dieren. 'Ik kan de tornado door de bossen van de Veluwezoom volgen tot in Dieren. Voor mij staat vast dat de schade in Dieren dus door dezelfde tornado is veroorzaakt als die in Rheden', benadrukt Van den Born.

Bekijk hier de beelden van de ravage in Rheden (tekst gaat verder na de video):

Van Rheden tot in Dieren

De weerman beschrijft de route van de tornado: 'Van Rheden (sportvelden) via De Del, over de weg tussen De Steeg en Velp, door de weilanden naar de Schietbergseweg (Houtplaats, maar ook richting Posbank). Daarna over de heide naar theehuis De Kaap en het weiland erachter (enorme schade).'

Vervolgens noemt hij het Posbankpaviljoen, dat momenteel vanwege de stormschade over de weg niet bereikbaar is. Daarna is de windhoos min of meer parallel aan de Beekhuizenseweg richting de Carolinahoeve gegaan. 'Hier is de tornado erg sterk geweest. Het schadespoor is zo'n 150 meter breed', weet Van den Born.

Mogelijk ook Brummen en Zutphen getroffen

Bij de Carolinahoeve zijn volgens de weerman veel bomen omgewaaid. 'Vervolgens is het schadespoor lastig te volgen over zandpaden. Het loopt door de bossen tot de buitenwijken van Dieren (westkant). Daar ben ik gestopt het te volgen. Nu we weten dat de tornado de bossen heeft overleefd, is er een gerede kans dat ook schade in Brummen en Zutphen ermee samenhangt. Dat vergt nog wat meer onderzoek.'

Omgevallen bomen die Van den Born op zijn weg tegenkwam. Foto: Reinout van den Born

Tijdens de reconstructie kwam Van den Born veel schade tegen in de natuur. 'Ik denk dat er honderden bomen zijn ontworteld. Verder zijn er veel toppen uit bomen gebroken. Mocht het spoor tot Zutphen doorlopen, dan kom je boven de 20 kilometer. Al met al dus een spectaculair spoor', aldus de weerman.

