Energiebesparing in de glastuinbouw: Apeldoorner wint prijs met duurzame oplossing

Tien teams van Hogeschool Saxion, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Aventus Apeldoorn en Hogeschool Windesheim namen het in Zutphen tegen elkaar op. Met duurzamere spijkerbroeken, verbeterde warmtepompen, alternatieven voor plastic en een zonnetapijt deden ze een gooi naar de titel.

Zonne-concentrator

De inmiddels afgestudeerde student van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen kwam op het idee door een maatregel van de overheid. 'Die heeft bepaald dat in 2020 twintig procent van de energie in de glastuinbouw moet worden bespaard. Kassen zijn niet geschikt voor zonnepanelen en ook windmolens zijn niet handig in verband met slagschaduw. Dus hoe dan?', vroeg de Groot zich af.

Tijdens zijn afstudeerstage ontwikkelde hij een zonneconcentrator, die onder het dak in de kas kan worden geplaatst. Hiermee bespaar je volgens De Groot niet alleen energie, het levert ook nog eens een grotere oogst op.

Hoe het werkt zie je in deze video:

Wasstraat voor plastic flesjes

Pim Goldner uit Ulft greep met drie andere studenten 'mechatronica' naast de prijzen. Ze bouwden de afgelopen tijd op school de 'Extruder'. Een petfles-recyclestraat waar je plastic flesjes in kunt gooien. Deze worden vervolgens gerecycled tot een plasticdraad, wat gebruikt kan worden als grondstof voor 3D-printers. 'Zwerfplastic of moeilijk verteerbaar plastic blijft op dit moment achter in de natuur of wordt verbrand, met deze machine kan het weer gerecycled worden', aldus Goldner.

'We hebben onderzocht dat op alle ROC's in Nederland iedere dag zestien miljoen halveliterflesjes worden weggegooid.' Het uiteindelijke doel van de vier Aventus-studenten is om een apparaat te bouwen dat op scholen, festivals en in supermarkten als een soort prullenbak kan fungeren. 'Hier kun je dan je plastic flesje ingooien, waarna het door de wasstraat gaat en direct wordt gerecycled.'

Studenten een podium geven

Het Cleantech Center in Zutphen organiseerde de battle voor de zesde keer. Het doel van het project is studenten een podium geven voor hun ideeën.

De jury kijkt vooral naar welk project het breedst inzetbaar, meest innovatief en duurzaam is. Daarnaast is het van belang dat de studenten er op den duur een gezonde businesscase van kunnen maken.