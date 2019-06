Live op social media: Moskee Tiel haalt er 2 ton mee op

12.000 kijkers, veel reacties, likes en via een Tikkie-link kunnen kijkers een gift doen. Het moskeebestuur van de El Hassani moskee in Tiel is op social media een grote inzamelingsactie gestart. Het geld is bedoeld voor een mogelijke uitbreiding.

door Esther Hendriks

De teller staat inmiddels op 220.358 euro. 'Het is de eerste keer dat we dit organiseren', vertelt de woordvoerder van de moskee. Misschien een nieuw fenomeen voor de meesten, maar dit soort online benefieten worden vaker georganiseerd. De woordvoerder van de moskee: 'Veel moskeebesturen doen het op deze manier. Via social media kan je mensen makkelijk bereiken.' Vaak worden dit soort benefieten gehouden als onderdeel van de zakaat. Een gift die je als gelovige afstaat. Gebruikelijk na de ramadan.

Op de livestream werd een gebed voorgelezen. Daarna volgde een gesprek met de gemeenschap. In het Arabisch en Nederlands. 'Help en steun de nieuwbouw van Moskee El Hassani', was er op de achtergrond te lezen.

Kijk het live benefiet terug (tekst gaat verder onder de video):

Geen nieuw fenomeen

Het online benefiet heeft Harun Kunt van de Ahmet Yesevi Moskee, ook in Tiel, geïnspireerd. 'Ze zijn daar echt goed bezig! Dit is al de derde dag dat ze live gaan.' Hij denkt er zelf ook over om zo'n actie te beginnen. 'Ik vind het een creatief en goed idee. Iedereen is elke minuut aan de telefoon. Dan is dat de beste manier om giften te verzamelen.' Want volgens hem moet de moskee het - net zoals de kerk - van donaties hebben.

'Fantastisch om te horen'

Het online benefiet is dus een van de manieren om geld in te zamelen. De meest gangbare manier is volgens de woordvoerder de benadering van andere moskeebesturen. Zelf vindt hij de inzameling door kinderen het mooist. 'Dat vind ik fantastisch om te horen. Er zijn kinderen van 12 jaar die geld inzamelen met een sponsorloop. Dat levert een klein bedrag op, maar het gaat om hun initiatief.'

De El Hassani moskee is al ruim dertig jaar gevestigd aan de Tielerwaardlaan in Tiel-West. Zo'n 450 gezinnen zijn er inmiddels bij aangesloten. Daarmee is het gebouw veel te klein geworden. Het lijkt erop dat weinig de bouw van een nieuwe moskee, een paar straten verderop, in de weg staat.

Nog niet definitief

De bouw van de nieuwe moskee is nog niet definitief. De gemeente moet eerst toestemming geven. Toch heeft de moskee de financiering goed op orde.

'Het gaat sowieso nog een paar jaar duren. Maar wachten doen we ook niet. Anders zitten we straks zonder financiële middelen. Het is goed om dan een bedrag in de kas te hebben. Je moet vooruitdenken', aldus de woordvoerder.

