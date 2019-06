VIDEO | 'De Palingeter' onthuld tijdens Aaltjesdagen in Harderwijk

door Kelly Tanghe

Het beeld 'De Palingeter' staat voor de deur van de palingrokerij in Harderwijk. 'We wilden al jaren een beeld hebben, maar dat is natuurlijk ontzettend kostbaar', vertelt Peter van den Berg. 'Tijdens de opening van ons nieuwe pand hebben we gezegd, we hoeven geen bloemen of wijn, maar een bijdrage voor het beeld zou fijn zijn. Uiteindelijk konden we daarmee de helft van het beeld financieren. De andere helft hebben we zelf ingelegd.'

Geen Aardappeleters

Het beeld is gemaakt door beeldend kunstenaar Rob Cerneüs. Hij heeft er een jaar over gedaan om het beeld te maken. 'Het was een wens van de familie Van den Berg om een beeld van de palingeter te maken. De man moest echt genieten, dus niet zoals de Aardappeleters van Van Gogh die met elkaar een beetje mistroostig de aardappels eten. Dit moest echt een beeld zijn dat puur genot uitstraalde', aldus Cerneüs.

Van den Berg hoopt dat mensen op het bankje naast het beeld hun paling gaan opeten. 'Het beeld nodigt uit om naast de man te gaan zitten, samen paling te eten en om met hem op de foto te gaan. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling.'

Bekijk hier de reportage:

Aaltjesdagen

Het beeld werd onthuld tijdens de Aaltjesdagen. Dat is een jaarlijks, meerdaags festival in Harderwijk. Sinds 1983 wordt het festival ieder tweede weekend van juni gehouden en trekt jaarlijks ongeveer 50.000 bezoekers.

De organisatie paste dit jaar enkele onderdelen aan vanwege de harde wind.