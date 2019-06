Actievoerder: gemeente Nijkerk verhuist toch naar Rabobankgebouw

door Ellen Kamphorst en Ely Hackmann (nijkerk.nieuws.nl)

De Nijkerker roept de gemeente op om een referendum te organiseren. Financiële belangen in de verbouwing of verhuizing van het gemeentehuis zegt hij niet te hebben. 'Ik doe dit als bezorgde burger en omdat ik weet waar ik over praat.'

'Achter de oren krabben'

De gestegen bouwkosten en financiële situatie van de gemeente zijn volgens Van den Berg reden genoeg voor veel Nijkerkers om zich bij hem aan te sluiten. Nijkerk heeft in de afgelopen jaren namelijk - net als veel gemeenten - enorme tekorten opgebouwd, onder meer door de gestegen jeugzorg- en Wmo-kosten.

Van den Berg: 'Ik denk dat Nijkerk zich eens achter de oren moet krabben en die nieuwbouwplannen uit het hoofd moet zetten. De gemeente moet zich realiseren dat ze een beperkt budget heeft en moet uitkijken naar een oplossing die wel binnen het budget ligt.'

Bekijk hieronder de reportage van Omroep Gelderland en Nijkerk Nieuws:

Volgens Van den Berg is verhuizen veel goedkoper omdat de Rabobank nu ook al als kantoor wordt gebruikt. 'Natuurlijk moet er nog wat aan de infrastructuur gebeuren, maar nieuwbouw is echt vele malen duurder', benadrukt hij.

Grootste oppositiepartij positief

De grootste politieke partij in Nijkerk, het CDA, maakt geen onderdeel uit van de coalitie. Zij zijn altijd tegen de nieuwbouw geweest en hadden graag gezien dat het huidige stadhuis verbouwd werd, omdat dat volgens hen de goedkoopste optie is.

Maar daar is geen draagvlak voor in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Joop van Ruler ziet nu ook wel wat in de verhuizing naar de Rabobank. 'Door de gestegen bouwkosten denken wij echt dat het Rabobankgebouw een voordeligere oplossing is.'

Gemeente onderzoekt pand Rabobank

Afgelopen dinsdag liet de gemeente weten dat ze het gebouw van de Rabobank gaat onderzoeken om te kijken of het een 'realistisch alternatief is'. Begin juli moet duidelijk worden of en op welke voorwaarden Nijkerk de locatie aan de Van 't Hoffstraat kan overnemen.

Volgens Van den Berg heeft de wethouder ook beloofd dat hij binnenkort met de nieuwbakken actievoerder om tafel gaat.

