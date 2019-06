Marcouch wil mogelijkheid lachgasverbod in Arnhem onderzoeken

door Huibert Veth

Via de vergunningverlening wordt de verkoop van lachgas in Arnhem al verboden op festivals en evenementen. Waar het in horecagelegenheden aangeboden wordt spreekt de gemeente de ondernemer hierop aan.

Burgemeester Ahmed Marcouch zegde woensdagavond toe een verbod binnen de Rijnstad verder te willen onderzoeken na vragen van VVD-raadslid Rebin Maref over het roesmiddel.

Maref maakt zich zorgen over het toenemende gebruik, met name onder jongeren. Het middel wordt via een ballon geïnhaleerd. Gebruikers ervaren een kortstondige roes. 'Op Koningsdag werden meerdere mensen onwel. Het kan leiden tot misselijkheid, duizeligheid en blijvende gehoorschade. Gebruik in het verkeer heeft tot aanrijdingen geleid.'

'Bij de Hema kopen'

Marcouch deelt de zorgen van het raadslid. Volgens hem heeft het onderwerp de aandacht van de landelijke politiek en volgt er onderzoek in hoeverre er landelijke wetgeving nodig is. 'Lachgas valt momenteel onder de Warenwet dus je kunt het bij wijze van spreken gewoon bij de Hema kopen. Het wordt ook voor bijvoorbeeld slagroom gebruikt.'

De mogelijkheden voor een verbod via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waar Maref om vraagt, zijn dus beperkt, geeft Marcouch aan. 'De wet biedt hiervoor te weinig handvatten.'

Bekijk hier de reactie van VVD-raadslid Rebin Maref. Tekst gaat verder onder de video.

'Zin in slagroom'

'Als je gebruik ziet dat niet gezond en verstandig is kun je iemand altijd aanspreken', zegt de burgervader. Ook voorlichting en het wijzen op de risico's vindt hij een goed idee.

Volgens PVV-fractievoorzitter Coen Verheij worden in een nachtwinkel in de Rijnstraat bussen lachgas van twee kilo verkocht. 'Maar het kan natuurlijk zijn dat je midden in de nacht ineens enorme zin hebt in slagroom.'

Toch is ook deze verkoop volgens Marcouch niet verboden. 'Ook al is het bedoeld voor andere dingen dan het maken van slagroom.'

De oproep van PVV en SP om 'creatieve manieren te vinden om de verkoop en het gebruik van lachgas in te perken' neemt Marcouch aan. Hij wil kijken of de APV hiervoor meer mogelijkheden biedt.

'Want de wetgeving vanuit de Kamer gaat natuurlijk jaren duren', zegt Marcouch.

