Buurt en Roelofs akkoord over aanpassing terrein zandwinning Nieuw-Dijk

Door: Davie Klein Gunnewiek



'Dit is meest haalbare optie en we zijn blij dat Roelofs hieraan zijn medewerking verleend', zegt buurtbewoner Emy Sloot. Sinds de plannen voor de uitbreiding van het zandwingebied in 2017 bekend werden, vrezen buurtbewoners voor geluidsoverlast en extra vrachtverkeer.



In eerste instantie zou een zeven meter hoog zandwiel vlakbij een aantal woningen worden geplaatst, maar nu ligt er een akkoord tussen buurtbewoners en Roelofs dat het werkterrein wordt gekanteld en het zandwiel aan de andere kant van het terrein wordt neergezet. Ook is er een akkoord bereikt met de provincie over de afvoerroute van het zand.

'Eerste gesprekken zijn positief'

Uit overleg met de provincie is nu naar voren gekomen dat het gebruik van een in- en uitrit aan de Oude Arnhemseweg ook mogelijk is als het werkterrein anders wordt ingericht. Roelofs en de provincie gaan samen kijken naar de verkeerstechnische vormgeving van de kruising. 'De eerste gesprekken met provincie zijn positief', zegt Arnold Nijland van Roelofs.



Binnenkort organiseert Roelofs nog een informatieavond voor omwonenden waarin het inrichtingsplan en het eindbeeld voor de waterplas nogmaals wordt toegelicht. 'We gaan niet meer in gesprek met omwonenden over hoe we het gaan inrichten, maar frissen even op hoe het er op dit moment voor staat.'

Toegankelijkheid van de plas

Buurtbewoners willen nog wel met Roelofs in gesprek over de toegankelijkheid van de plas. 'Nu komt er een groot hek om heen', zegt Sloot. 'We willen gaan kijken of het we het terrein nog toegankelijk kunnen maken voor voetgangers en fietsers.'



Wel dient er in augustus voorlopig nog een zaak bij de Raad van State die Roelofs aanspande tegen het niet vastgestelde bestemmingsplan door de gemeenteraad van Montferland in oktober 2017. Roelofs is bereid om deze procedure in te trekken als ze voldoende zekerheid hebben vanuit de gemeente Montferland dat het voorliggende plan haalbaar is.