Op de Vierdaagsedinsdag mogen alleen wandelaars over de Waalbrug Nijmegen in

Automobilisten, fietsers en voetgangers die dinsdag 16 juli over de Waalbrug Nijmegen in willen, kunnen dat niet. Ze moeten wijken voor het wandellegioen van de Vierdaagse. Die wandelaars lopen dan traditiegetrouw via de Waalbrug door de Betuwe. Via stadsbrug De Oversteek en de aan de spoorbrug vastgeplakte fietsbrug De Snelbinder kan iedereen met een omweg toch de stad in.

door Rob Haverkamp

De gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat hadden eerder al aangekondigd dat de verkeerssituatie op de Waalbrug tijdens de Vierdaagse 2019 zou wijzigen. Tijdens de Vierdaagseweek wordt niet gewerkt aan de Waalbrug. Voor de start van de renovatie van de brug is afgesproken dat in deze week vier rijstroken beschikbaar zijn voor het verkeer, in plaats van de twee rijstroken tijdens de renovatie. Met de aannemer, de hulpdiensten, de organisaties van de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten is gekeken hoe dat het beste en het veiligste kan.

Stad uit hele week 2 rijstroken

Van zaterdag 13 juli tot en met zaterdag 20 juli, met uitzondering van dinsdag 16 juli, is er voor het verkeer stadinwaarts één rijstrook beschikbaar. Een tweede rijstrook stadinwaarts is dan alleen beschikbaar voor OV-bussen, hulpdiensten, taxi's en pendelbussen van en naar de P+R bij de Ovatonde bij Ressen. Verkeer dat de stad uit wil heeft in de gehele periode twee rijstroken ter beschikking. Fietsers en voetgangers kunnen, met uitzondering van dinsdag 16 juli, ook de Waalstad in en uit over de brug.

De omleiding om ruimte te bieden aan het wandellegioen begint op maandagavond 15 juli om 23.00 uur. Tot dinsdag 16 juli 22.00 uur is de Waalbrug stadinwaarts dan afgesloten. De wandelaars lopen net als andere jaren op de eerste dag van de Vierdaagse over het westelijke fietspad en de voormalige busbaan. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen hebben na overleg met de Vierdaagse organisatie en hulpdiensten besloten om stadinwaarts alleen hulpdiensten en OV-(pendel)bussen over één rijstrook over de Waalbrug te laten rijden.

Groot verkeer zoals vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen moeten tot het einde van de gehele renovatie geen gebruik maken van de Waalbrug. Die moeten dus ook tijdens de Vierdaagse omrijden via De Oversteek en de A50.