Dialectlessenproject krijgt vervolg in regio

In het nieuwe schooljaar gaan er nog meer scholen meedoen aan het dialectlessenproject ‘Wiesneus’. Ook de basisscholen in Montferland sluiten volgend jaar aan bij het project.

'De lessen van dit jaar zijn heel goed bevallen en de kinderen zijn enthousiast', vertelt Diana Abbink van de Dialectkring Achterhoek en Liemers. 'De kinderen vroegen zelfs: 'waarom duurt deze les maar één uurtje?''

De afgelopen maanden kregen circa tweeduizend scholieren, verspreid over 52 basisscholen, taallessen over het Achterhoekse dialect. In 2018 deden er 18 scholen mee. Abbink merkt dat, sinds de erkenning van het Nedersaksisch als onderdeel van de Nederlandse taal, er een andere bewustwording op gang is gekomen. 'Ze beseffen dat de streektaal er mag zijn. In het verleden was er veel meer schaamte, maar je kunt merken dat het minder wordt'”

Woensdagmiddag was er een feestelijke afsluiting van het project bij het Erfgoedcentrum Achterhoek- en Liemers. Dialectambassadeur Hans Keuper, bekend van Boh Foi Toch, zong daar liedjes in het Achterhoekse dialect.



In september gaan de nieuwe lessen van start onder het thema 'vrijheid'. 'Dit doen we in het kader van 75 jaar vrijheid', vertelt Abbink. 'Voor dat thema gaan we nieuwe verhalen, liedjes en opdrachten bedenken om de kinderen laten kennismaken met het Achterhoekse dialect.' Deze lessen worden wederom verzorgd door medewerkers van Bibliotheken West-Achterhoek, Oost-Achterhoek en de Achterhoekse Poort. Ook de Bibliotheek Montferland sluit zich daar in het nieuwe schooljaar bij aan.