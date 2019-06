Wijchen treedt op tegen illegale bewoning op vakantiepark: 'Er kan onrust ontstaan'

door Thomas Overdijk

De beheerder van recreatiepark De Wighenerhorst diende eind 2018 een handhavingsverzoek in, waarna de gemeente op 21 maart de situatie onder de loep nam.

Verrassende uitkomst

Bij 51 procent van de 109 vakantiehuizen is sprake van illegale bewoning. Andere woningen worden semipermanent bewoond, maar dit is niet illegaal. Een deel is onbekend. Slechts 7 procent van de verblijven wordt recreatief gebruikt.

Dat laatste was voor de gemeente ook een verrassing, laat een woordvoerster weten. Het college geeft aan dat ze nu handhavend gaat optreden, om ervoor te te zorgen dat De Wighenerhorst weer gebruikt wordt waar het voor bedoeld is.

Resultaten van het onderzoek (de tekst gaat verder onder de afbeelding):

Afbeelding: gemeente Wijchen

‘Er kan onrust ontstaan’

Binnen zes maanden moeten alle overtredingen beëindigd zijn. 'Het is duidelijk op welke manier we gaan handhaven. Er is een uitwerkingsplan opgesteld. We staan voor een strenge en ook rechtvaardige aanpak', aldus een woordvoerster van de gemeente.

De verwachting is dat dit niet zonder slag of stoot zal verlopen: 'We weten niet hoe de gebruikers en de eigenaren zullen reageren bij het ontvangen van de brieven. Er kan onrust op het recreatiepark ontstaan wanneer we handhaven', klinkt het.

Overtreders ontvangen de brief om ‘de strijdige situatie’ te beëindigen. 'Hierin nodigen we de mensen uit hun zienswijze aan ons kenbaar te maken en geven we aan dat we een last onder dwangsom gaan opleggen', aldus de woordvoerster.

Extra aandacht voor 'schrijnende gevallen'

Bij 'schrijnende gevallen' is de gemeente bereid om maatwerk te leveren. Uit het onderzoek blijkt dat er in ieder geval één situatie bestaat waarvoor extra aandacht nodig is.

Schrijnende gevallen zijn mensen die vanwege sociale, psychische, financiële of gezondheidsredenen niet in staat zijn de overtreding zonder begeleiding te beëindigen. 'In deze situaties kijken wij of wij samen met de betrokkene de juiste lijnen kunnen uitzetten naar de juiste instanties', besluit de woordvoerster.

