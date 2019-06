‘New Orleans in Hattem’ is good music, good food on a good location

Het ruwe terrein van Houtwerk Hattem wordt op zaterdag 7 september omgetoverd tot New Orleans. Geniet van jazz, blues, gospel en soul tijdens het gratis toegankelijke 3e New Orleans-festival van 16.00 tot middernacht.

Foodplein

Door de ervaring en een groter budget worden grotere namen, betere versterkers en betere logistiek met meer ruimte voor een foodplein. Food wordt verzorgd door lokale ondernemers zoals Jurriaan Opmeer, Viniversiteit, Delisalm, De Eenhoorn, Soul Sisters en ’t Spookhuys, maar ook lokaal ijstalent Jip’s Ijskar.



Bluesrock en klompen

Dit jaar komen onder meer het 9-mens Gospelkoor G-Roots met band, de bluesrock van de Easterfield Band, basvirtuoos Thomas Pol met de zwoele amerikaanse Jazmarae uit New Orleans, blues uit Hattem door Handsome Clay, fusion funk van de dames van Mr. Right en als uitsmijter blues op klompen met Ralph de Jong en zijn XL-band. Theatergezelschap Suus verzorgt tussen de optredens door tweemaal een jazzfuneral in typische New Orleans style.



Gratis en swingend

'Wij proberen vooral talenten uit eigen stad een podium te geven aangevuld met andere artiesten. Het is een swingend, gratis toegankelijk festival waar jong en oud van harte welkom is', aldus initiatiefnemer Hattemer Jan-Erik Barendsen, die veel muziekreizen maakte met zijn moeder Hiske.



Jammen

Toen haar leeftijd haar ging beperken, haalde hij de muziek naar haar toe. “We starten met een kinderprogramma waar kralen geregen kunnen worden en waar gedanst kan worden. Uiteraard kan talent zich melden om mee te jammen met ervaren musici, dat was vorig jaar een groot succes! Vanaf 17 uur gaan we echt los met het programma tot de late uurtjes. Come along!”.

Het New Orleans-festival wordt voor de derde keer georganiseerd en het is voor de tweede keer bij Houtwerk Hattem. Meer info vind je op www.opoeshouseofmusic.nl



New Orleans, zuidelijke broeierige Amerikaanse stad waar het altijd feest is. Franse, creoolse, latijnse en duitse invloeden in een stad die weer boven is komen drijven na Cathrina. Waar feest en rouw beide uitbundig gevierd worden in een mix van jazz en soul, cajun en rock, rhythm en blues, gospel en funk. En waar giganten als Louis Armstrong, Allen Toussaint, Fats Domino en de Neville Brothers hun roots hebben.